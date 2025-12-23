Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 23 dicembre 2025: Coppa d'Africa, basket e il volley di A1

Scopri gli eventi sportivi in diretta TV tra pallavolo, basket e calcio per il 23 dicembre 2025.

Oggi il palinsesto sportivo italiano offre una ricca selezione di appuntamenti dedicati a diversi sport, dalla pallavolo femminile al basket, fino al calcio con gli incontri della Coppa d’Africa. Sarà una giornata intensa segnando il ritorno di sfide di alto livello nelle rispettive competizioni: dalla Serie A1 femminile della pallavolo, che vede protagoniste squadre come Chieri, Novara, Vallefoglia e Milano, al basket con le partite di Eurolega e NBA trasmesse su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, offrendo un doppio canale di visione per due match in contemporanea.

Per gli appassionati di calcio invece, l’intera giornata sarà animata dai match della Coppa d’Africa, con diverse partite disponibili in chiaro su Sportitalia, offrendo un’opportunità ideale per seguire tutte le emozioni delle sfide continentali. Nel complesso, la giornata sportiva di oggi propone una piacevole alternanza di discipline e competizioni, con appuntamenti fruibili sia tramite pay TV sia in chiaro, per tutti i gusti e le preferenze degli appassionati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA, Dallas-Denver (Sky Sport Basket)

NBA, Dallas-Denver (Sky Sport Basket) 05:00 NBA, L.A. Clippers-Houston (Sky Sport Basket)

NBA, L.A. Clippers-Houston (Sky Sport Basket) 17:00 Eurolega, Dubai-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Eurolega, Dubai-Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 17:00 Eurolega, Dubai-Olimpia Milano (Sky Sport 1)

Eurolega, Dubai-Olimpia Milano (Sky Sport 1) 20:45 Eurolega, Paris-Stella Rossa (Sky Sport Basket)

Eurolega, Paris-Stella Rossa (Sky Sport Basket) 20:45 Eurolega, Paris-Stella Rossa (Sky Sport 1)

Calcio

13:30 Coppa d’Africa, Congo-Benin (Sportitalia)

Coppa d’Africa, Congo-Benin (Sportitalia) 16:00 Coppa d’Africa, Senegal-Botswana (Sportitalia)

Coppa d’Africa, Senegal-Botswana (Sportitalia) 18:30 Coppa d’Africa, Nigeria-Tanzania (Sportitalia)

Coppa d’Africa, Nigeria-Tanzania (Sportitalia) 21:00 Coppa d’Africa, Tunisia-Uganda (Sportitalia)

Pallavolo Femminile

19:30 Serie A1, Chieri-Novara (Dazn – Pay TV)

Serie A1, Chieri-Novara (Dazn – Pay TV) 20:00 Serie A1, Vallefoglia-Milano (Dazn – Pay TV)

Serie A1, Vallefoglia-Milano (Dazn – Pay TV) 20:30 Serie A1, Monviso-Perugia (Rai Sport)