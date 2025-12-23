Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 23 dicembre 2025: Coppa d'Africa, basket e il volley di A1

Oggi il palinsesto sportivo italiano offre una ricca selezione di appuntamenti dedicati a diversi sport, dalla pallavolo femminile al basket, fino al calcio con gli incontri della Coppa d’Africa. Sarà una giornata intensa segnando il ritorno di sfide di alto livello nelle rispettive competizioni: dalla Serie A1 femminile della pallavolo, che vede protagoniste squadre come Chieri, Novara, Vallefoglia e Milano, al basket con le partite di Eurolega e NBA trasmesse su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, offrendo un doppio canale di visione per due match in contemporanea.
Per gli appassionati di calcio invece, l’intera giornata sarà animata dai match della Coppa d’Africa, con diverse partite disponibili in chiaro su Sportitalia, offrendo un’opportunità ideale per seguire tutte le emozioni delle sfide continentali. Nel complesso, la giornata sportiva di oggi propone una piacevole alternanza di discipline e competizioni, con appuntamenti fruibili sia tramite pay TV sia in chiaro, per tutti i gusti e le preferenze degli appassionati.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA, Dallas-Denver (Sky Sport Basket)
- 05:00 NBA, L.A. Clippers-Houston (Sky Sport Basket)
- 17:00 Eurolega, Dubai-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)
- 17:00 Eurolega, Dubai-Olimpia Milano (Sky Sport 1)
- 20:45 Eurolega, Paris-Stella Rossa (Sky Sport Basket)
- 20:45 Eurolega, Paris-Stella Rossa (Sky Sport 1)
Calcio
- 13:30 Coppa d’Africa, Congo-Benin (Sportitalia)
- 16:00 Coppa d’Africa, Senegal-Botswana (Sportitalia)
- 18:30 Coppa d’Africa, Nigeria-Tanzania (Sportitalia)
- 21:00 Coppa d’Africa, Tunisia-Uganda (Sportitalia)
Pallavolo Femminile
- 19:30 Serie A1, Chieri-Novara (Dazn – Pay TV)
- 20:00 Serie A1, Vallefoglia-Milano (Dazn – Pay TV)
- 20:30 Serie A1, Monviso-Perugia (Rai Sport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.