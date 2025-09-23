Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 23 settembre 2025

Tanti eventi live oggi tra calcio, tennis e ciclismo: tutte le dirette sui principali canali TV

Giornata intensa per gli appassionati di calcio, tennis e ciclismo con una vasta programmazione sportiva che invade i principali canali televisivi italiani. Dal pomeriggio e fino a sera, sarà possibile seguire match di Coppa Italia e Serie C, con partite di grande interesse come Milan-Lecce e diverse sfide di Serie C in contemporanea sui canali Sky Sport. Per gli amanti delle due ruote, grande attenzione ai mondiali su strada Kigali 2025 con le prove a cronometro junior maschile e femminile, trasmesse sia da Rai Sport che Eurosport, con copertura anche in chiaro per alcune gare.

Nel palinsesto non mancano inoltre le finali dei tornei di tennis ATP 250 a Hangzhou e Chengdu, visibili su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, con numerose partite dell’ATP & WTA in onda già dalle prime ore del mattino. Inoltre spazio al calcio femminile con la semifinale di Serie A Women’s Cup in prima serata su Sky Sport 1, a ulteriore dimostrazione di una giornata ricca di appuntamenti per tutti i gusti e appassionati di sport in televisione.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

17:00 Coppa Italia: Cagliari-Frosinone (Mediaset Infinity, 20 – canale in chiaro)

Serie C: Bra-Livorno (Sky Sport Arena) 21:00 Coppa Italia: Milan-Lecce (Mediaset Infinity, Italia 1 – canale in chiaro)

Calcio Femminile

20:30 Serie A Women’s Cup 1a Semifinale (Sky Sport 1)

Ciclismo Femminile

10:35 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova a Cronometro (Junior) (Eurosport)

Ciclismo Maschile

13:50 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova a Cronometro (Junior) (Eurosport)

Tennis

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

ATP 250 Chengdu: Finale (Sky Sport Tennis) 13:30 ATP 250 Hangzhou: Finale (Sky Sport 1)