Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 23 settembre 2025

Giornata intensa per gli appassionati di calcio, tennis e ciclismo con una vasta programmazione sportiva che invade i principali canali televisivi italiani. Dal pomeriggio e fino a sera, sarà possibile seguire match di Coppa Italia e Serie C, con partite di grande interesse come Milan-Lecce e diverse sfide di Serie C in contemporanea sui canali Sky Sport. Per gli amanti delle due ruote, grande attenzione ai mondiali su strada Kigali 2025 con le prove a cronometro junior maschile e femminile, trasmesse sia da Rai Sport che Eurosport, con copertura anche in chiaro per alcune gare.
Nel palinsesto non mancano inoltre le finali dei tornei di tennis ATP 250 a Hangzhou e Chengdu, visibili su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, con numerose partite dell’ATP & WTA in onda già dalle prime ore del mattino. Inoltre spazio al calcio femminile con la semifinale di Serie A Women’s Cup in prima serata su Sky Sport 1, a ulteriore dimostrazione di una giornata ricca di appuntamenti per tutti i gusti e appassionati di sport in televisione.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 17:00 Coppa Italia: Cagliari-Frosinone (Mediaset Infinity, 20 – canale in chiaro)
- 18:30 Coppa Italia: Udinese-Palermo (Mediaset Infinity, Italia 1 – canale in chiaro)
- 18:30 Serie C: Forli’-Vis Pesaro (Sky Sport Mix)
- 18:30 Serie C: Pianese-Arezzo (Sky Sport Calcio)
- 18:30 Serie C: Campobasso-Gubbio (Sky Sport Max)
- 18:30 Serie C: Juventus Next Gen-Torres (Sky Sport 1)
- 18:30 Serie C: Ternana-Pontedera (Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie C: Carpi-Ravenna (Sky Sport Mix)
- 20:45 Serie C: Perugia-Sambenedettese (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie C: Ascoli-Pineto (Sky Sport Max)
- 20:45 Serie C: Bra-Livorno (Sky Sport Arena)
- 21:00 Coppa Italia: Milan-Lecce (Mediaset Infinity, Italia 1 – canale in chiaro)
Calcio Femminile
- 20:30 Serie A Women’s Cup 1a Semifinale (Sky Sport 1)
Ciclismo Femminile
- 10:35 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova a Cronometro (Junior) (Eurosport)
- 11:00 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova a Cronometro (Junior) (Rai Sport)
Ciclismo Maschile
- 13:50 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova a Cronometro (Junior) (Eurosport)
- 14:00 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova a Cronometro (Junior) (Rai Sport)
Tennis
- 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 13:00 ATP 250 Chengdu: Finale (Sky Sport Tennis)
- 13:30 ATP 250 Hangzhou: Finale (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.