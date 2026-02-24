Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 24 febbraio 2026: spazio alla Champions

Scopri tutti gli eventi di calcio, basket e tennis in diretta sui canali Sky per oggi

Oggi è una giornata intensa per gli appassionati di sport che troveranno una ricca offerta televisiva con dirette che coprono tre principali discipline. Il calcio domina la scena con la UEFA Champions League, che vede schierate in campo squadre importanti come Atletico Madrid, Inter e Bayer Leverkusen. Quattro partite di primo piano saranno trasmesse in contemporanea nella serata, tutte su canali Sky dedicati, tra cui Sky Sport 1, Sky Sport Max, Sky Sport Arena e Sky Sport Calcio, nel segno della grande competizione europea. Per gli amanti del basket, la notte regala le sfide NBA con Cleveland-New York e Portland-Minnesota, entrambi visibili sui canali Sky Sport Basket in modalità pay. Infine, per gli appassionati di tennis, la programmazione propone appuntamenti dedicati ai tornei ATP e WTA, trasmessi su Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, con una maratona di incontri in programma sin dal mattino. Un palinsesto variegato e di alta qualità che offre agli sportivi un’intera giornata all’insegna dell’adrenalina e delle grandi emozioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:30 NBA, Cleveland-New York (Sky Sport Basket)

CALCIO

18:45 UEFA Champions League, Atletico Madrid-Bruges (Sky, Sky Sport 1)

TENNIS

11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis)

