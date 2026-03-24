Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 24 marzo 2026: Sinner torna in campo, che sfida Conegliano-Novara

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, ciclismo, pallavolo, sci alpino e tennis. Sono in programma eventi di alto livello, sia maschili che femminili, con la diretta su importanti canali pay e free. Il tennis propone sfide di prestigio tra ATP e WTA nel torneo 1000 Miami, con ottavi di finale e quarti di finale trasmessi su più canali Sky. Nel basket spazio all’Eurolega con match da seguire su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, mentre la NBA offre partite di primo piano nelle ore notturne. Il ciclismo propone la seconda tappa della Volta a Catalunya, visibile su Eurosport 2 in chiaro, mentre il sci alpino presenta le finali di Lillehammer con diverse manche di slalom gigante e slalom speciale maschile e femminile, trasmesse sia su Eurosport che Rai Sport. Per la pallavolo, un appuntamento di prestigio nella Serie A1 femminile con Conegliano contro Novara, disponibile su DAZN e Rai Sport, mentre nella pallavolo maschile si gioca la CEV Champions League con Perugia-Las Palmas su Sky Sport Max. Una giornata sportiva da non perdere, con eventi per tutti i gusti e diversi livelli di accesso, free e pay, per consentire una copertura completa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 01:00 NBA, Cleveland-Orlando (Sky Sport Basket, pay)
- 04:00 NBA, Phoenix-Denver (Sky Sport Basket, pay)
- 19:00 Eurolega, Monaco-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay)
- 21:00 Eurolega, Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Mix, Sky Sport Basket, pay)
CICLISMO
- 15:20 Volta a Catalunya, 2a tappa (Eurosport 2, free)
PALLAVOLO FEMMINILE
- 20:30 Serie A1, Conegliano-Novara (Dazn, pay; Rai Sport, free)
PALLAVOLO MASCHILE
- 20:00 CEV Champions League, Perugia-Las Palmas (Sky Sport Max, pay)
SCI ALPINO
- 09:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026 Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport, free)
- 10:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026 Slalom F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport, free)
- 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026 Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport, free)
- 13:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026 Slalom F (2a manche) (Eurosport, Rai Sport, free)
TENNIS
- 00:00 WTA 1000 Miami, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 01:30 ATP & WTA 1000 Miami, 8a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay)
- 19:00 WTA 1000 Miami, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 21:00 ATP & WTA 1000 Miami, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.