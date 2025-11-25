Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 25 novembre 2025: Champions con Napoli e Juve, Eurolega, volley

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di oggi, martedì 25 novembre 2025, che vedrà protagonisti diversi sport trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane. Dal calcio, con le emozionanti partite di UEFA Champions League e Coppa Italia Serie C, fino al basket tra NBA ed Eurolega, senza dimenticare il curling femminile agli Europei e la suggestiva pallavolo femminile in CEV Champions League. Gli appassionati potranno seguire match di grande livello con squadre di prestigio come Juventus, Napoli, Chelsea e Barcellona, oltre a confronti di spicco in Eurolega tra Fenerbahce e Virtus Bologna.
Le trasmissioni spaziano da canali free come Eurosport fino alle piattaforme pay di Sky Sport, che offriranno una copertura completa e variegata della giornata. Non mancano inoltre le partite multiple in contemporanea, specialmente per il calcio, con diverse gare di Champions League trasmesse su vari canali Sky in versioni diverse, garantendo così un’offerta ampia e capillare per tutti i tifosi e gli appassionati.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Curling Femminile
- 18:00 Europa – Germania vs Italia (Eurosport, free)
Basket
- 02:00 NBA – Philadelphia vs Orlando (Sky Sport Basket, pay)
- 05:00 NBA – L.A. Lakers vs L.A. Clippers (Sky Sport Basket, pay)
- 18:45 Eurolega – Fenerbahce vs Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)
- 20:15 Eurolega – Panathinaikos vs Partizan (Sky Sport Mix, pay)
Calcio
- 18:00 Coppa Italia Serie C – Sorrento vs Crotone (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1, pay)
- 18:45 UEFA Champions League – Ajax vs Benfica (Sky, pay)
- 18:45 UEFA Champions League – Ajax vs Benfica (Sky Sport Max, pay)
- 18:45 UEFA Champions League – Galatasaray vs Union Saint Gilloise (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Bodo Glimt vs Juventus (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Bodo Glimt vs Juventus (Sky Sport 1, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Borussua Dortmund vs Villarreal (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Chelsea vs Barcellona (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Chelsea vs Barcellona (Sky Sport Max, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Manchester City vs Bayer Leverkusen (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Napoli vs Qarabag (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Napoli vs Qarabag (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Olympique Marsiglia vs Newcastle (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League – Slavia Praga vs Athletic Bilbao (Sky, pay)
Pallavolo Femminile
- 18:00 CEV Champions League – PGE Budowlani Lodz vs Igor Gorgonzola Novara (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 CEV Champions League – Conegliano vs Ankara (Sky Sport Arena, pay)
