Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 26 agosto

Guida completa agli eventi sportivi di oggi con calcio, tennis, ciclismo e pallavolo in diretta TV

Giornata ricca di appuntamenti sportivi oggi sui canali televisivi italiani, dove gli appassionati potranno seguire diversi eventi di alto livello. Tra le discipline protagoniste spiccano il calcio, con la Supercoppa Italiana Primavera che promette sfide interessanti tra giovani talenti di Inter e Cagliari, e il tennis, che vede il prosieguo del prestigioso US Open con numerosi match in programma (tra cui quello di Sinner con Kopriva) trasmessi principalmente dai canali Sky, alcuni dei quali a pagamento. Inoltre, gli amanti del ciclismo potranno godersi la 4a tappa de La Vuelta, uno degli eventi più seguiti del panorama ciclistico internazionale, in diretta su Eurosport.

Spazio anche alla pallavolo femminile, con la nazionale italiana impegnata nei Mondiali Thailandia 2025, incontro trasmesso in chiaro su Rai 2, un’occasione imperdibile per tifare azzurro. Se siete alla ricerca di una multa di eventi ben distribuiti nell’arco della giornata, la programmazione odierna copre tutto questo e molto di più, garantendo appuntamenti per tutti i gusti e livelli di interesse sportivo, con un’attenta combinazione tra eventi gratuiti e pay-tv.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

18:30 Supercoppa Italiana Primavera: Inter-Cagliari (Sportitalia, diretta gratuita)

Ciclismo

14:00 La Vuelta – 4a tappa (Eurosport, diretta gratuita)

Pallavolo Femminile

12:00 Mondiali Thailandia 2025: Italia-Belgio (Rai 2, diretta gratuita)

Tennis

01:00 US Open – 3a giornata (Sky Sport Tennis, diretta pay)

US Open – 3a giornata (Sky Sport Tennis, diretta pay) 17:00 US Open – 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1, Sky Sport Arena, tutte dirette pay)