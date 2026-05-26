Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 26 maggio 2026: Roland Garros con Sinner, Italia-Francia Europei U.17 e Giro d'Italia

Scopri la diretta TV degli eventi principali di Tennis, Calcio, Basket e Ciclismo per oggi.

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Una giornata intensa di sport attende gli appassionati italiani questo martedì 26 maggio 2026, con dirette e appuntamenti di rilievo sui principali canali televisivi. Oggi protagonisti assoluti sono tennis, calcio, basket e ciclismo, discipline che animeranno il palinsesto sportivo dalla mattina fino a tarda sera.

In tennis domina il grande evento del Roland Garros con numerosi incontri del primo turno trasmessi prevalentemente su Eurosport e Rai Sport, accessibili senza alcun abbonamento a pagamento. Debutta oggi anche Sinner in serata. Per gli appassionati di ciclismo il Giro d’Italia propone la 16a tappa Bellinzona-Carì, seguita in diretta da Rai 2, Rai Sport ed Eurosport, garantendo una copertura completa della corsa rosa.

Sul fronte del calcio, l’attenzione è rivolta agli Europei Under 17 in Estonia con il match Italia-Francia trasmesso su Rai Sport; inoltre, in serata, si giocano Rimini-Cividale per la Serie A2 di basket e St. Etienne-Nizza per la Ligue 1 francese, quest’ultima visibile solo in pay tv su Sky Sport Calcio. Un’ampia offerta di sport televisivi, quindi, per soddisfare ogni tipo di tifoso e spettatore, dall’appassionato delle grandi competizioni internazionali a chi segue i campionati nazionali meno noti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

02:30 NBA: Oklahoma City-San Antonio (Sky Sport 1, Pay)

NBA: Oklahoma City-San Antonio (Sky Sport 1, Pay) 20:45 Serie A2: Rimini-Cividale (Rai Sport)

CALCIO

16:00 Campionati Europei U17 Estonia 2026: Italia-Francia (Rai Sport)

Campionati Europei U17 Estonia 2026: Italia-Francia (Rai Sport) 20:45 Ligue 1: St. Etienne-Nizza (Sky Sport Calcio, Pay)

CICLISMO

13:30 Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Eurosport)

Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Eurosport) 13:45 Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Rai Sport)

Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Rai Sport) 14:05 Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Rai 2)

TENNIS

10:30 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 13:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 16:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 17:45 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport) 18:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2) 19:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)

Roland Garros – Primo turno (Eurosport) 20:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)

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