Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 26 maggio 2026: Roland Garros con Sinner, Italia-Francia Europei U.17 e Giro d'Italia

Una giornata intensa di sport attende gli appassionati italiani questo martedì 26 maggio 2026, con dirette e appuntamenti di rilievo sui principali canali televisivi. Oggi protagonisti assoluti sono tennis, calcio, basket e ciclismo, discipline che animeranno il palinsesto sportivo dalla mattina fino a tarda sera.
In tennis domina il grande evento del Roland Garros con numerosi incontri del primo turno trasmessi prevalentemente su Eurosport e Rai Sport, accessibili senza alcun abbonamento a pagamento. Debutta oggi anche Sinner in serata. Per gli appassionati di ciclismo il Giro d’Italia propone la 16a tappa Bellinzona-Carì, seguita in diretta da Rai 2, Rai Sport ed Eurosport, garantendo una copertura completa della corsa rosa.
Sul fronte del calcio, l’attenzione è rivolta agli Europei Under 17 in Estonia con il match Italia-Francia trasmesso su Rai Sport; inoltre, in serata, si giocano Rimini-Cividale per la Serie A2 di basket e St. Etienne-Nizza per la Ligue 1 francese, quest’ultima visibile solo in pay tv su Sky Sport Calcio. Un’ampia offerta di sport televisivi, quindi, per soddisfare ogni tipo di tifoso e spettatore, dall’appassionato delle grandi competizioni internazionali a chi segue i campionati nazionali meno noti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 02:30 NBA: Oklahoma City-San Antonio (Sky Sport 1, Pay)
- 20:45 Serie A2: Rimini-Cividale (Rai Sport)
CALCIO
- 16:00 Campionati Europei U17 Estonia 2026: Italia-Francia (Rai Sport)
- 20:45 Ligue 1: St. Etienne-Nizza (Sky Sport Calcio, Pay)
CICLISMO
- 13:30 Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Eurosport)
- 13:45 Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Rai Sport)
- 14:05 Giro d’Italia – 16a tappa: Bellinzona-Carì (Rai 2)
TENNIS
- 10:30 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)
- 13:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)
- 16:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)
- 17:45 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)
- 18:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport 2)
- 19:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)
- 20:00 Roland Garros – Primo turno (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.