Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 27 gennaio: coppa Italia, Australian Open, Gigante maschile, Europei pallanuoto

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto che accontenta gli appassionati di basket, calcio, pallavolo femminile e pallanuoto femminile, oltre a entusiasmanti appuntamenti con il tennis e lo sci alpino. Sin dalle prime ore della mattina, Eurosport dedica ampio spazio all’Australian Open, il prestigioso torneo di tennis che vede in campo i migliori atleti del circuito, con dirette gratuite. Nel pomeriggio e in serata, grande attenzione è riservata al calcio con gli incontri di Coppa Italia, Bundesliga e Liga Profesional, trasmessi da canali pay e free, tra cui Mediaset Infinity e Italia 1. A completare l’offerta, spettacolari incontri di basket NBA e Eurocup offerti da Sky Sport, così come la Champions League di pallavolo femminile e maschile, con partite che vedono in campo squadre italiane di alto livello. Gli appassionati di sci alpino potranno seguire lo slalom gigante maschile dalla località di Schladming, con dirette su Rai Sport ed Eurosport 2.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA: Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (Sky Sport Basket, pay)
- 04:00 NBA: Utah Jazz-LA Clippers (Sky Sport 1, pay)
- 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Besiktas (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 02:15 Liga Profesional: Newell’s-Independiente (Sportitalia, free)
- 20:30 Bundesliga: Heidenheim-Colonia (Sky Sport Max, pay)
- 21:00 Coppa Italia: Fiorentina-Como (Mediaset Infinity, pay)
- 21:00 Coppa Italia: Fiorentina-Como (Italia 1, free)
Pallanuoto femminile
- 13:15 Europei Funchal 2026: Italia-Serbia (Rai Sport, free)
Pallavolo Femminile
- 16:00 CEV Champions League: Ankara-Conegliano (Sky Sport Max, pay)
- 16:00 CEV Champions League: Ankara-Conegliano (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 CEV Champions League: Pireo-Milano (Sky Sport Arena, pay)
Pallavolo Maschile
- 20:30 CEV Champions League: Civitanova-Leuven (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 CEV Champions League: Civitanova-Leuven (Sky Sport Arena, pay)
Sci Alpino
- 17:30 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport 2, free)
- 17:45 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (1a manche) (Rai Sport, free)
- 20:30 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport 2, free)
- 20:45 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport, free)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 03:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 08:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 11:00 Australian Open (Eurosport, free)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.