Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 27 gennaio: coppa Italia, Australian Open, Gigante maschile, Europei pallanuoto

Tutti gli appuntamenti sportivi di martedì 27 gennaio con calcio, basket, tennis, sci alpino, pallavolo e pallanuoto femminile

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto che accontenta gli appassionati di basket, calcio, pallavolo femminile e pallanuoto femminile, oltre a entusiasmanti appuntamenti con il tennis e lo sci alpino. Sin dalle prime ore della mattina, Eurosport dedica ampio spazio all’Australian Open, il prestigioso torneo di tennis che vede in campo i migliori atleti del circuito, con dirette gratuite. Nel pomeriggio e in serata, grande attenzione è riservata al calcio con gli incontri di Coppa Italia, Bundesliga e Liga Profesional, trasmessi da canali pay e free, tra cui Mediaset Infinity e Italia 1. A completare l’offerta, spettacolari incontri di basket NBA e Eurocup offerti da Sky Sport, così come la Champions League di pallavolo femminile e maschile, con partite che vedono in campo squadre italiane di alto livello. Gli appassionati di sci alpino potranno seguire lo slalom gigante maschile dalla località di Schladming, con dirette su Rai Sport ed Eurosport 2.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA: Utah Jazz-LA Clippers (Sky Sport 1, pay)

NBA: Utah Jazz-LA Clippers (Sky Sport 1, pay) 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Besiktas (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

02:15 Liga Profesional: Newell’s-Independiente (Sportitalia, free)

Liga Profesional: Newell’s-Independiente (Sportitalia, free) 20:30 Bundesliga: Heidenheim-Colonia (Sky Sport Max, pay)

Bundesliga: Heidenheim-Colonia (Sky Sport Max, pay) 21:00 Coppa Italia: Fiorentina-Como (Mediaset Infinity, pay)

Coppa Italia: Fiorentina-Como (Mediaset Infinity, pay) 21:00 Coppa Italia: Fiorentina-Como (Italia 1, free)

Pallanuoto femminile

13:15 Europei Funchal 2026: Italia-Serbia (Rai Sport, free)

Pallavolo Femminile

16:00 CEV Champions League: Ankara-Conegliano (Sky Sport Max, pay)

CEV Champions League: Ankara-Conegliano (Sky Sport Max, pay) 16:00 CEV Champions League: Ankara-Conegliano (Sky Sport 1, pay)

CEV Champions League: Ankara-Conegliano (Sky Sport 1, pay) 18:00 CEV Champions League: Pireo-Milano (Sky Sport Arena, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 CEV Champions League: Civitanova-Leuven (Sky Sport 1, pay)

CEV Champions League: Civitanova-Leuven (Sky Sport 1, pay) 20:30 CEV Champions League: Civitanova-Leuven (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

17:30 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport 2, free)

Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport 2, free) 17:45 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (1a manche) (Rai Sport, free)

Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (1a manche) (Rai Sport, free) 20:30 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport 2, free)

Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport 2, free) 20:45 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport, free)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport, free)

Australian Open (Eurosport, free) 03:30 Australian Open (Eurosport, free)

Australian Open (Eurosport, free) 08:30 Australian Open (Eurosport, free)

Australian Open (Eurosport, free) 11:00 Australian Open (Eurosport, free)

