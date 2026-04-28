Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 28 aprile 2026: Sinner e la sfida PSG-Bayern

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta su Eurosport e Sky

Un calendario sportivo molto ricco contraddistingue questa giornata televisiva all’insegna dell’intrattenimento e della competizione. Seguendo la programmazione, è possibile assistere a un’ampia offerta dedicata a ciclismo, calcio, tennis e basket, con eventi distribuiti tra canali in chiaro e pay TV. La giornata è particolarmente intensa per gli appassionati di tennis, che potranno seguire tutte le fasi di incontri significativi sui canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, con appuntamenti imperdibili come i quarti di finale del WTA 1000 Madrid. Gli amanti del ciclismo avranno invece modo di assistere alla 3a tappa del Giro di Turchia e al prologo del Giro di Romandia in chiaro su Eurosport 2. Il calcio mette in primo piano la partita di UEFA Champions League tra PSG e Bayern Monaco, visibile sui canali Sky, mentre la serata sarà arricchita dall’incontro di Eurolega tra Valencia e Panathinaikos, sempre su Sky Sport Max, dedicato ai fan del basket. Insomma, un palinsesto variegato che offre molteplici occasioni di sport dal vivo, accessibili da vari canali per soddisfare tutte le preferenze degli spettatori.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:30 Eurolega, Valencia-Panathinaikos (Sky Sport Max)

CALCIO

21:00 UEFA Champions League, PSG-Bayern Monaco (Sky, Sky Sport 1)

CICLISMO

13:30 Giro di Turchia, 3a tappa (Eurosport 2, in chiaro)

Giro di Turchia, 3a tappa (Eurosport 2, in chiaro) 15:30 Giro di Romandia, Prologo (Eurosport 2, in chiaro)

TENNIS

11:00 ATP 1000 Madrid, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

ATP 1000 Madrid, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1) 13:00 WTA 1000 Madrid, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)

WTA 1000 Madrid, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis) 15:00 ATP 1000 Madrid, 8a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP 1000 Madrid, 8a giornata (Sky Sport Tennis) 19:30 ATP & WTA 1000 Madrid, 8a giornata (Sky Sport Arena)

ATP & WTA 1000 Madrid, 8a giornata (Sky Sport Arena) 20:00 WTA 1000 Madrid, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)

WTA 1000 Madrid, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis) 22:00 ATP 1000 Madrid, 8a giornata (Sky Sport Tennis)

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