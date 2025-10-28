Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 28 ottobre 2025

Tutti gli eventi in diretta tv di basket, calcio, calcio femminile e tennis, con orari e canali

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di oggi, con tante emozioni per gli appassionati. Sul fronte del basket, si segnalano diverse partite di grande interesse, sia per l’Eurolega che per la NBA e l’Eurocup, con sfide italiane come Zalgiris Kaunas contro Virtus Bologna e Barcellona contro Olimpia Milano. La diretta è garantita da canali come Sky Sport Basket e Sky Sport 1, per una copertura completa e di qualità.

Anche il calcio propone un ampio palinsesto con partite di Serie A e Serie B, tra cui Lecce-Napoli e Atalanta-Milan, tutte trasmesse in esclusiva o in coesclusiva su Dazn. Non manca il calcio femminile, con due incontri importanti, Italia-Brasile (amichevole tra Nazionali maggiori) e Italia-Nigeria (Mondiale Under 17), visibili in chiaro su Rai Sport e Rai 2, segno di attenzione crescente verso questa disciplina.

Infine, il tennis riserva appuntamenti di grande rilievo con la seconda giornata dell’ATP Masters 1000 di Parigi e gli altri tornei ATP & WTA, seguiti dai canali Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. Una giornata da non perdere per tutti gli amanti dello sport, con segnalazioni sia di eventi a pagamento sia gratuiti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: Milwaukee-New York (Sky Sport Basket)

NBA: Milwaukee-New York (Sky Sport Basket) 04:00 NBA: Golden State-LA Clippers (Sky Sport Basket, Sky Sport Max)

NBA: Golden State-LA Clippers (Sky Sport Basket, Sky Sport Max) 18:30 Eurocup: Panionios-Aquila Trento (Sky Sport Mix)

Eurocup: Panionios-Aquila Trento (Sky Sport Mix) 19:00 Eurolega: Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Eurolega: Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 20:30 Eurolega: Barcellona-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Eurolega: Barcellona-Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 21:15 Eurolega: Barcellona-Olimpia Milano (Sky Sport 1)

Calcio

18:30 Serie A: Lecce-Napoli (Dazn)

Serie A: Lecce-Napoli (Dazn) 20:30 Serie B: Cesena-Carrarese (Dazn)

Serie B: Cesena-Carrarese (Dazn) 20:30 Serie B: Empoli-Sampdoria (Dazn)

Serie B: Empoli-Sampdoria (Dazn) 20:30 Serie B: Frosinone-Virtus Entella (Dazn)

Serie B: Frosinone-Virtus Entella (Dazn) 20:30 Serie B: Palermo-Monza (Dazn)

Serie B: Palermo-Monza (Dazn) 20:30 Serie B: Pescara-Avellino (Dazn)

Serie B: Pescara-Avellino (Dazn) 20:30 Serie B: Reggiana-Modena (Dazn)

Serie B: Reggiana-Modena (Dazn) 20:45 Serie A: Atalanta-Milan (Dazn)

Calcio Femminile

18:15 Amichevole Internazionale: Italia-Brasile (Rai 2)

Amichevole Internazionale: Italia-Brasile (Rai 2) 20:00 Coppa del Mondo U17 Marocco 2025: Italia-Nigeria (Rai Sport)

Tennis

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 2a Giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Mix)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 2a Giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Mix) 18:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 2a Giornata (Sky Sport Arena)