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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 29 settembre 2026: Eurolega di basket e Nations League

Il meglio dello sport in diretta tv oggi con calcio, basket e tennis da non perdere

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti sportivi imperdibili, con una programmazione televisiva che copre diverse discipline. Tra gli sport più seguiti troviamo il calcio, che propone partite di particolare interesse sia nelle Qualificazioni Coppa d’Africa sia nell’attesissima UEFA Nations League, con sfide di alto livello come Spagna-Croazia trasmesse in chiaro e in pay-tv. Punto fermo della giornata anche il basket, con incontri di Eurocup e Eurolega che vedono protagoniste squadre italiane di prestigio come Reyer Venezia, Olimpia Milano e Aquila Trento, tutte visibili sui canali Sky dedicati. Inoltre, il tennis garantisce emozioni con le finali degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou, appuntamenti trasmessi su Sky Sport. Insomma, un palinsesto variegato e ricco che senza dubbio regalerà agli appassionati numerose ore di sport di qualità, offrendo opzioni gratuite e in abbonamento per tutti i gusti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 18:00 Eurocup: Neptunas Klaipeda-Aquila Trento (Sky Sport 1, pay)
  • 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Virtus Bologna (Sky Sport 1, pay)
  • 20:30 Eurocup: Reyer Venezia-Skyliners Francoforte (Sky Sport Max, pay)

Calcio

  • 15:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Etiopia-Senegal (Sportitalia, free)
  • 18:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Ghana-Gambia (Sportitalia, free)
  • 18:00 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Spagna-Croazia (Italia 1, free)
  • 20:45 UEFA Nations League: Spagna-Croazia (Sky Sport Arena, pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)
  • 21:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Congo-Camerun (Sportitalia, free)

Tennis

  • 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
  • 13:00 ATP 250 Chengdu: Finale (Sky Sport 1, pay)
  • 13:30 ATP 250 Hangzhou: Finale (Sky Sport Tennis, pay)
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