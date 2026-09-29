Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 29 settembre 2026: Eurolega di basket e Nations League

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti sportivi imperdibili, con una programmazione televisiva che copre diverse discipline. Tra gli sport più seguiti troviamo il calcio, che propone partite di particolare interesse sia nelle Qualificazioni Coppa d’Africa sia nell’attesissima UEFA Nations League, con sfide di alto livello come Spagna-Croazia trasmesse in chiaro e in pay-tv. Punto fermo della giornata anche il basket, con incontri di Eurocup e Eurolega che vedono protagoniste squadre italiane di prestigio come Reyer Venezia, Olimpia Milano e Aquila Trento, tutte visibili sui canali Sky dedicati. Inoltre, il tennis garantisce emozioni con le finali degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou, appuntamenti trasmessi su Sky Sport. Insomma, un palinsesto variegato e ricco che senza dubbio regalerà agli appassionati numerose ore di sport di qualità, offrendo opzioni gratuite e in abbonamento per tutti i gusti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.