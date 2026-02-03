Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 febbraio: Bologna-Milan, Setterosa, tennis e atletica

Scopri i principali eventi sportivi in diretta sulle emittenti italiane oggi 3 febbraio

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti appassionanti dedicati a diversi sport. Dai parquet del basket con sfide di Eurolega e NBA, fino ai campi verdi del calcio di Serie A, passando per le piste indoor dell’atletica leggera e le vasche della pallanuoto femminile. Grande attenzione anche per gli amanti del tennis, con diversi collegamenti dagli appuntamenti ATP & WTA trasmessi su più canali.

Non mancano eventi di ciclismo su pista con gli Europei di Konya, parte della rassegna continentale, visibili anche in chiaro. Le emittenti italiane propongono un palinsesto variegato che accontenta gli appassionati di discipline sia tradizionali sia olimpiche. Si prospetta dunque una giornata molto ricca di sport da seguire in diretta, con incontri di alto livello e gare in diretta dalle più diverse specialità.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:00 World Athletics Indoor Tour Gold – Ostrava (Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

Basket

02:00 NBA – Dallas Mavericks vs Boston Celtics (Sky Sport Basket)

Calcio

20:45 Serie A – Bologna vs Milan (Dazn)

Ciclismo su Pista

16:25 Europei Konya 2026 – 3ª giornata (Rai Sport)

Pallanuoto femminile

20:15 Europei Funchal 2026 – Olanda vs Italia (Rai Sport)

Tennis

10:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)