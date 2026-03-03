Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 marzo 2026: Como-Inter, Serie B, C e l'Italia femminile

Consulta la guida completa agli eventi sportivi in diretta TV per oggi, con calcio, basket e basket femminile

Una giornata ricca di appuntamenti con il calcio, il basket e il basket femminile quella di oggi, martedì 3 marzo 2026. Gli appassionati di calcio avranno un ventaglio di partite variegato, a cominciare dall’attesissima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, spaziando poi dalla prestigiosa Premier League, dove si affrontano Leeds-Sunderland, Bournemouth-Brentford e Wolverhampton-Liverpool, ai campionati italiani di Serie B e Serie C, con molte sfide in calendario trasmesse in diretta su canali pay come Sky e Dazn.

La giornata propone anche interessanti match delle Primavera 1 e una partita di calcio femminile di rilievo con Italia-Svezia per le qualificazioni mondiali. Nel basket invece sono da segnalare gli incontri NBA tra Philadelphia-San Antonio e Sacramento-Phoenix, entrambi trasmessi da Sky Sport Basket, mentre il basket femminile vedrà lo scontro internazionale Venezia-Schio in Eurolega su Rai Sport, disponibile in chiaro. Una programmazione variegata che soddisferà i gusti di tutti gli sportivi, tra appuntamenti in chiaro e pay-tv.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

2.00 NBA: Philadelphia-San Antonio (Sky Sport Basket)

NBA: Philadelphia-San Antonio (Sky Sport Basket) 5.00 NBA: Sacramento-Phoenix (Sky Sport Basket)

BASKET FEMMINILE

19.30 Eurolega: Venezia-Schio (Rai Sport)

CALCIO

12.00 Primavera 1: Monza-Napoli (Sportitalia, gratuito)

Primavera 1: Monza-Napoli (Sportitalia, gratuito) 14.00 Primavera 1: Genoa-Verona (Sportitalia, gratuito)

Primavera 1: Genoa-Verona (Sportitalia, gratuito) 16.00 Primavera 1: Sassuolo-Juventus (Sportitalia, gratuito)

Primavera 1: Sassuolo-Juventus (Sportitalia, gratuito) 18.00 Serie C: Alcione Milano-Giana Erminio (Sky Sport 1)

Serie C: Alcione Milano-Giana Erminio (Sky Sport 1) 18.00 Serie C: Lumezzane-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Arena)

Serie C: Lumezzane-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Arena) 18.00 Serie C: Ospitaletto-Pro Patria (Sky Sport Max)

Serie C: Ospitaletto-Pro Patria (Sky Sport Max) 18.00 Serie C: Pergolettese-Pro Vercelli (Sky Sport Calcio)

Serie C: Pergolettese-Pro Vercelli (Sky Sport Calcio) 18.15 Calcio Femminile – Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Italia-Svezia (Rai 2, gratuito)

Calcio Femminile – Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Italia-Svezia (Rai 2, gratuito) 19.00 Serie B: Padova-Spezia (Dazn)

Serie B: Padova-Spezia (Dazn) 20.00 Serie B: Cesena-Monza (Dazn)

Serie B: Cesena-Monza (Dazn) 20.00 Serie B: Reggiana-Sudtirol (Dazn)

Serie B: Reggiana-Sudtirol (Dazn) 20.00 Serie B: Virtus Entella-Modena (Dazn)

Serie B: Virtus Entella-Modena (Dazn) 20.00 Serie B: Venezia-Avellino (Dazn)

Serie B: Venezia-Avellino (Dazn) 20.30 Premier League: Leeds-Sunderland (Sky Sport Mix)

Premier League: Leeds-Sunderland (Sky Sport Mix) 20.30 Premier League: Bournemouth-Brentford (Sky Sport Arena)

Premier League: Bournemouth-Brentford (Sky Sport Arena) 20.30 Serie C: LR Vicenza-Trento (Sky Sport Calcio)

Serie C: LR Vicenza-Trento (Sky Sport Calcio) 21.00 Coppa Italia: Como-Inter (Canale 5, gratuito)

Coppa Italia: Como-Inter (Canale 5, gratuito) 21.15 Premier League: Wolverhampton-Liverpool (Sky Sport 1)