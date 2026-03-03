Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 marzo 2026: Como-Inter, Serie B, C e l'Italia femminile

Una giornata ricca di appuntamenti con il calcio, il basket e il basket femminile quella di oggi, martedì 3 marzo 2026. Gli appassionati di calcio avranno un ventaglio di partite variegato, a cominciare dall’attesissima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, spaziando poi dalla prestigiosa Premier League, dove si affrontano Leeds-Sunderland, Bournemouth-Brentford e Wolverhampton-Liverpool, ai campionati italiani di Serie B e Serie C, con molte sfide in calendario trasmesse in diretta su canali pay come Sky e Dazn.
La giornata propone anche interessanti match delle Primavera 1 e una partita di calcio femminile di rilievo con Italia-Svezia per le qualificazioni mondiali. Nel basket invece sono da segnalare gli incontri NBA tra Philadelphia-San Antonio e Sacramento-Phoenix, entrambi trasmessi da Sky Sport Basket, mentre il basket femminile vedrà lo scontro internazionale Venezia-Schio in Eurolega su Rai Sport, disponibile in chiaro. Una programmazione variegata che soddisferà i gusti di tutti gli sportivi, tra appuntamenti in chiaro e pay-tv.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 2.00 NBA: Philadelphia-San Antonio (Sky Sport Basket)
- 5.00 NBA: Sacramento-Phoenix (Sky Sport Basket)
BASKET FEMMINILE
- 19.30 Eurolega: Venezia-Schio (Rai Sport)
CALCIO
- 12.00 Primavera 1: Monza-Napoli (Sportitalia, gratuito)
- 14.00 Primavera 1: Genoa-Verona (Sportitalia, gratuito)
- 16.00 Primavera 1: Sassuolo-Juventus (Sportitalia, gratuito)
- 18.00 Serie C: Alcione Milano-Giana Erminio (Sky Sport 1)
- 18.00 Serie C: Lumezzane-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Arena)
- 18.00 Serie C: Ospitaletto-Pro Patria (Sky Sport Max)
- 18.00 Serie C: Pergolettese-Pro Vercelli (Sky Sport Calcio)
- 18.15 Calcio Femminile – Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Italia-Svezia (Rai 2, gratuito)
- 19.00 Serie B: Padova-Spezia (Dazn)
- 20.00 Serie B: Cesena-Monza (Dazn)
- 20.00 Serie B: Reggiana-Sudtirol (Dazn)
- 20.00 Serie B: Virtus Entella-Modena (Dazn)
- 20.00 Serie B: Venezia-Avellino (Dazn)
- 20.30 Premier League: Leeds-Sunderland (Sky Sport Mix)
- 20.30 Premier League: Bournemouth-Brentford (Sky Sport Arena)
- 20.30 Serie C: LR Vicenza-Trento (Sky Sport Calcio)
- 21.00 Coppa Italia: Como-Inter (Canale 5, gratuito)
- 21.15 Premier League: Wolverhampton-Liverpool (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.