Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 30 dicembre 2025: Coppa d'Africa, Premier e Coppa Italia volley

Scopri la diretta TV dei principali eventi di basket, calcio e pallavolo maschile in programma oggi.

La giornata sportiva di oggi offre un ricco palinsesto per gli appassionati di basket, calcio e pallavolo maschile. Le grandi sfide di basket vedono protagoniste squadre europee e NBA: dalla Eurolega con Hapoel Tel Aviv contro Zalgiris, passando per l’Eurocup con Aquila Trento-London Lions, fino agli ormai classici appuntamenti NBA tra Memphis e Philadelphia, e L.A. Lakers contro Detroit, tutte in diretta sui canali Sky Sport. Nel mondo del calcio, è la Coppa d’Africa a dominare la scena con due incontri trasmessi in chiaro su Sportitalia, tra Uganda e Nigeria e Benin contro Senegal. Non mancano però le emozioni della Premier League, con Arsenal-Aston Villa, Chelsea-Bournemouth e la Diretta Gol Premier League in diretta sui canali Sky dedicati al calcio. Infine, per gli amanti della pallavolo maschile, la Coppa Italia Superlega propone la partita tra Perugia e Civitanova, visibile su Rai Sport, per una serata all’insegna dello sport intenso e di qualità.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Memphis-Philadelphia (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Memphis-Philadelphia (Sky Sport Basket, pay) 05:00 NBA: L.A. Lakers-Detroit (Sky Sport Basket, pay)

NBA: L.A. Lakers-Detroit (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Zalgiris (Sky Sport Mix, pay)

Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Zalgiris (Sky Sport Mix, pay) 20:00 Eurocup: Aquila Trento-London Lions (Sky Sport Basket, pay)

Eurocup: Aquila Trento-London Lions (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Eurolega: Barcellona-Monaco (Sky Sport Max, pay)

Calcio

17:00 Coppa d’Africa: Uganda-Nigeria (Sportitalia, free)

Coppa d’Africa: Uganda-Nigeria (Sportitalia, free) 20:00 Coppa d’Africa: Benin-Senegal (Sportitalia, free)

Coppa d’Africa: Benin-Senegal (Sportitalia, free) 20:30 Premier League: Chelsea-Bournemouth (Sky Sport Arena, pay)

Premier League: Chelsea-Bournemouth (Sky Sport Arena, pay) 20:30 Premier League: Diretta Gol Premier League (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Diretta Gol Premier League (Sky Sport 1, pay) 21:15 Premier League: Arsenal-Aston Villa (Sky Sport Calcio, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 Coppa Italia Superlega: Perugia-Civitanova (Rai Sport, free)

