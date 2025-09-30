Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 30 settembre 2025

Tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi, dal ciclismo al calcio, passando per tennis e basket

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, dedicato agli appassionati di diverse discipline. Sugli schermi italiani si potranno seguire in diretta numerosi eventi di ciclismo, con le tappe iniziali del Giro di Langkawi e del Giro di Croazia, entrambi trasmessi da Eurosport in chiaro. Dominano però i palinsesti a pagamento, con il calcio protagonista assoluto nelle sue competizioni più prestigiose, soprattutto la UEFA Champions League, con molte partite in diretta sulle reti Sky e Dazn.

Anche il basket si fa sentire con le gare di Eurolega ed Eurocup, mentre il tennis propone semifinali e finali in tornei ATP e WTA, tutte visibili sulle piattaforme Sky Sport. Importante anche la copertura di discipline come l’atletica leggera, con i Mondiali Paralimpici da Nuova Delhi seguiti su Rai Sport. Insomma, una giornata dove gli appassionati potranno seguire in diretta i propri sport preferiti da mattina a sera, tra eventi in chiaro e pay TV, con una grande varietà di competizioni e campionati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

ATLETICA LEGGERA

  • 13:30 Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 (Rai Sport, in chiaro)

BASKET

  • 20:00 Eurolega: Stella Rossa Belgrado – Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:00 Eurocup: Reyer Venezia – Aris (Sky Sport Mix, pay)
  • 20:45 Eurolega: Virtus Bologna – Real Madrid (Sky Sport Arena, pay)
  • 22:00 Eurolega: Virtus Bologna – Real Madrid (Sky Sport Basket, pay)

CICLISMO

  • 09:05 Giro di Langkawi, 3a tappa (Eurosport, in chiaro)
  • 14:00 Giro di Croazia, 1a tappa (Eurosport, in chiaro)

CALCIO

  • 14:00 UEFA Youth League: Atalanta – Brugge (Sky Sport 1, pay)
  • 18:45 UEFA Champions League: Atalanta – Club Bruges (Sky, pay)
  • 18:45 UEFA Champions League: Kairat Almaty – Real Madrid (Sky, pay)
  • 18:45 UEFA Champions League: Atalanta – Brugge (Sky Sport 1, pay)
  • 18:45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Max, pay)
  • 20:30 Serie B: Frosinone – Cesena (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie B: Juve Stabia – Mantova (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie B: Padova – Avellino (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie B: Palermo – Venezia (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie B: Reggiana – Spezia (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie B: Virtus Entella – Bari (Dazn, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Atletico Madrid – Eintracht Francoforte (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Chelsea – Benfica (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Inter – Slavia Praga (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Bodo Glimt – Tottenham (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Galatasaray – Liverpool (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Olympique Marsiglia – Ajax (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Pafos – Bayern Monaco (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Inter – Slavia Praga (Sky Sport 1, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Galatasaray – Liverpool (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:45 UEFA Champions League: Kairat Almaty – Real Madrid (Sky Sport Calcio, pay)
  • 21:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Max, pay)

TENNIS

  • 06:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport 1, pay)
  • 07:30 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Max, pay)
  • 08:00 ATP 500 Pechino, 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
  • 08:00 ATP 500 Pechino, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 09:05 1a Semifinale ATP 500 Pechino
  • 11:00 ATP 500 Pechino, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 11:00 ATP 500 Tokyo, Finale (Sky Sport 1, pay)
  • 13:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

