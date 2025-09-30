Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 30 settembre 2025

Tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi, dal ciclismo al calcio, passando per tennis e basket

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, dedicato agli appassionati di diverse discipline. Sugli schermi italiani si potranno seguire in diretta numerosi eventi di ciclismo, con le tappe iniziali del Giro di Langkawi e del Giro di Croazia, entrambi trasmessi da Eurosport in chiaro. Dominano però i palinsesti a pagamento, con il calcio protagonista assoluto nelle sue competizioni più prestigiose, soprattutto la UEFA Champions League, con molte partite in diretta sulle reti Sky e Dazn.

Anche il basket si fa sentire con le gare di Eurolega ed Eurocup, mentre il tennis propone semifinali e finali in tornei ATP e WTA, tutte visibili sulle piattaforme Sky Sport. Importante anche la copertura di discipline come l’atletica leggera, con i Mondiali Paralimpici da Nuova Delhi seguiti su Rai Sport. Insomma, una giornata dove gli appassionati potranno seguire in diretta i propri sport preferiti da mattina a sera, tra eventi in chiaro e pay TV, con una grande varietà di competizioni e campionati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

ATLETICA LEGGERA

13:30 Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 (Rai Sport, in chiaro)

BASKET

20:00 Eurolega: Stella Rossa Belgrado – Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Stella Rossa Belgrado – Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Eurocup: Reyer Venezia – Aris (Sky Sport Mix, pay)

Eurocup: Reyer Venezia – Aris (Sky Sport Mix, pay) 20:45 Eurolega: Virtus Bologna – Real Madrid (Sky Sport Arena, pay)

Eurolega: Virtus Bologna – Real Madrid (Sky Sport Arena, pay) 22:00 Eurolega: Virtus Bologna – Real Madrid (Sky Sport Basket, pay)

CICLISMO

09:05 Giro di Langkawi, 3a tappa (Eurosport, in chiaro)

Giro di Langkawi, 3a tappa (Eurosport, in chiaro) 14:00 Giro di Croazia, 1a tappa (Eurosport, in chiaro)

CALCIO

14:00 UEFA Youth League: Atalanta – Brugge (Sky Sport 1, pay)

TENNIS

06:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport 1, pay) 07:30 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Max, pay)

WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Max, pay) 08:00 ATP 500 Pechino, 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

ATP 500 Pechino, 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay) 08:00 ATP 500 Pechino, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 500 Pechino, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 09:05 1a Semifinale ATP 500 Pechino

1a Semifinale ATP 500 Pechino 11:00 ATP 500 Pechino, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 500 Pechino, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP 500 Tokyo, Finale (Sky Sport 1, pay)

ATP 500 Tokyo, Finale (Sky Sport 1, pay) 13:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay)