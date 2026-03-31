Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 31 marzo 2026: Bosnia-Italia, si decide il Mondiale

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di Basket, Calcio, Curling Maschile e Tennis. Tra le partite più attese spiccano gli incontri di calcio con le Qualificazioni Mondiali 2026 e le Qualificazioni Europei U21 2027, dove l’Italia è protagonista nelle sfide contro Bosnia ed Erzegovina e Svezia. Da non perdere anche l’amichevole internazionale Norvegia-Svizzera, trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. Nel basket spazio alle sfide di Eurolega con Virtus Bologna contro Paris, e alle partite NBA, con Houston-New York e L.A. Clippers-Portland in diretta su Sky Sport Basket. Anche il curling maschile offre un interessante match tra Italia e Scozia ai Mondiali, visibile su Eurosport 2. Per gli appassionati di tennis, la programmazione ATP & WTA è molto ampia, con più canali Sky Sport dedicati alle dirette a pagamento. Una giornata da vivere a tutto sport con eventi trasmessi in chiaro e in pay TV sulle principali emittenti italiane.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 02:00 NBA, Houston-New York (Sky Sport Basket)
- 05:00 NBA, L.A. Clippers-Portland (Sky Sport Basket)
- 20:00 Eurocup, Bourg en Bresse-Ankara (Sky Sport Mix)
- 20:45 Eurolega, Virtus Bologna-Paris (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
CALCIO
- 18:00 Amichevole Internazionale, Norvegia-Svizzera (Sky Sport Calcio)
- 18:30 Qualificazioni Europei U21 2027, Svezia-Italia (Rai 2)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026, Bosnia ed Erzegovina-Italia (Rai 1)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026, Playoffs Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
CURLING MASCHILE
- 22:00 Mondiali, Italia-Scozia (Eurosport 2)
TENNIS
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.