Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 31 marzo 2026: Bosnia-Italia, si decide il Mondiale

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi: calcio, basket, tennis e curling in diretta sulle principali emittenti italiane.

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di Basket, Calcio, Curling Maschile e Tennis. Tra le partite più attese spiccano gli incontri di calcio con le Qualificazioni Mondiali 2026 e le Qualificazioni Europei U21 2027, dove l’Italia è protagonista nelle sfide contro Bosnia ed Erzegovina e Svezia. Da non perdere anche l’amichevole internazionale Norvegia-Svizzera, trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. Nel basket spazio alle sfide di Eurolega con Virtus Bologna contro Paris, e alle partite NBA, con Houston-New York e L.A. Clippers-Portland in diretta su Sky Sport Basket. Anche il curling maschile offre un interessante match tra Italia e Scozia ai Mondiali, visibile su Eurosport 2. Per gli appassionati di tennis, la programmazione ATP & WTA è molto ampia, con più canali Sky Sport dedicati alle dirette a pagamento. Una giornata da vivere a tutto sport con eventi trasmessi in chiaro e in pay TV sulle principali emittenti italiane.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

02:00 NBA, Houston-New York (Sky Sport Basket)

NBA, Houston-New York (Sky Sport Basket) 05:00 NBA, L.A. Clippers-Portland (Sky Sport Basket)

NBA, L.A. Clippers-Portland (Sky Sport Basket) 20:00 Eurocup, Bourg en Bresse-Ankara (Sky Sport Mix)

Eurocup, Bourg en Bresse-Ankara (Sky Sport Mix) 20:45 Eurolega, Virtus Bologna-Paris (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

CALCIO

18:00 Amichevole Internazionale, Norvegia-Svizzera (Sky Sport Calcio)

Amichevole Internazionale, Norvegia-Svizzera (Sky Sport Calcio) 18:30 Qualificazioni Europei U21 2027, Svezia-Italia (Rai 2)

Qualificazioni Europei U21 2027, Svezia-Italia (Rai 2) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026, Bosnia ed Erzegovina-Italia (Rai 1)

Qualificazioni Mondiali 2026, Bosnia ed Erzegovina-Italia (Rai 1) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026, Playoffs Diretta Gol (Sky Sport Calcio)

CURLING MASCHILE

22:00 Mondiali, Italia-Scozia (Eurosport 2)

TENNIS

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

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