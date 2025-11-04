Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 4 novembre 2025: Champions League e Wta Finals

Scopri tutti gli appuntamenti di tennis, calcio e basket in diretta TV di oggi

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre un palinsesto ricco e variegato, dedicato agli appassionati di Tennis, Calcio e Basket. Questi sport dominano l’offerta odierna, con partite e competizioni di alto livello trasmesse sia in chiaro che a pagamento su numerosi canali. Tra gli eventi di Tennis, spiccano le sfide delle WTA Finals Riyadh 2025, che vedono protagonisti match di singolare e doppio durante tutta la giornata, per un appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande tennis internazionale. Nel Calcio, l’attenzione è puntata sulle gare di UEFA Champions League e UEFA Youth League, con squadre di caratura mondiale come Liverpool, Real Madrid, Juventus e Napoli impegnate in sfide decisive. Da non perdere anche la Diretta Gol Champions League, proposta su diversi canali Sky, per restare sempre aggiornati sugli sviluppi in tempo reale. Il Basket vede la partecipazione del Basket Femminile con una partita di Eurolega tra Venezia e Saragozza, mentre in campo maschile si giocano alcuni incontri di NBA e Eurocup, con squadre provenienti da tutto il mondo. Un palinsesto davvero interessante per gli amanti dello sport, con opzioni per tutti i gusti e la possibilità di seguire gli eventi su svariate emittenti sia free che pay.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Atlanta-Orlando (Sky Sport Basket, a pagamento)

NBA: Atlanta-Orlando (Sky Sport Basket, a pagamento) 05:00 NBA: LA Clippers-Oklahoma City (Sky Sport Basket, a pagamento)

NBA: LA Clippers-Oklahoma City (Sky Sport Basket, a pagamento) 19:30 Basket Femminile Eurolega: Venezia-Saragozza (Rai Sport, in chiaro)

Basket Femminile Eurolega: Venezia-Saragozza (Rai Sport, in chiaro) 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Lietkabelis (Sky Sport Basket, a pagamento)

Calcio

16:00 UEFA Youth League: Liverpool-Real Madrid (Sky Sport Calcio, a pagamento)

UEFA Youth League: Liverpool-Real Madrid (Sky Sport Calcio, a pagamento) 18:45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, a pagamento) 18:45 UEFA Champions League: Slavia Praga-Arsenal (Sky, a pagamento) Napoli-Eintracht Francoforte (Sky, a pagamento) Slavia Praga-Arsenal (Sky Sport Arena, a pagamento) Calcio Ucl 4ga Napoli/ Eintracht (Sky Sport 1, a pagamento)

UEFA Champions League: 20:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 UEFA Champions League: Atletico Madrid-Union Saint Gilloise (Sky, a pagamento) Bodo Glimt-Monaco (Sky, a pagamento) Juventus-Sporting Lisbona (Sky, a pagamento) Liverpool-Real Madrid (Sky, a pagamento) Olympiacos-PSV (Sky, a pagamento) PSG-Bayern Monaco (Sky, a pagamento) Tottenham-Copenaghen (Sky, a pagamento) Calcio Ucl 4ga Juventus/ Sporting Cp (Sky Sport 1, a pagamento) Slavia Praga-Arsenal (Sky Sport Arena, a pagamento) Liverpool-Real Madrid (Sky Sport Arena, a pagamento)

UEFA Champions League:

Tennis

11:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, a pagamento)

WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, a pagamento) 13:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix e Sky Sport Max, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Mix e Sky Sport Max, a pagamento) 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, a pagamento)

WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, a pagamento) 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, a pagamento)

WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, a pagamento) 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Doppio (Sky Sport Tennis, a pagamento)

WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Doppio (Sky Sport Tennis, a pagamento) 20:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)

