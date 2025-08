Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 5 agosto

La guida tv agli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali piattaforme Sky.

La giornata sportiva di oggi offre una ricca programmazione dedicata soprattutto al Tennis e al Calcio, con sfide di alto livello che appassioneranno gli amanti di entrambi gli sport. Sul fronte del tennis, continuano i quarti di finale di prestigiosi tornei internazionali: il WTA 1000 Montreal propone il 3^ e 4^ quarto di finale, con dirette esclusive sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, mentre l’ATP 1000 Toronto vede in campo a partire dalle prime ore del mattino i suoi quarti, trasmessi in pay TV su Sky Sport 1.

Sul versante del calcio, occhi puntati sull’amichevole Empoli-Sassuolo, partita attesa dagli appassionati e trasmessa in diretta su Sky Sport 1 alle 18:30, che permetterà di vedere all’opera le due squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati. Il palinsesto di oggi si conferma dunque molto interessante per chi desidera godersi le competizioni sportive direttamente da casa, con eventi curati e disponibili anche in streaming a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

18:30 Empoli-Sassuolo (Amichevole) – Sky Sport 1

Tennis

00:00 3^ Quarto di Finale, WTA 1000 Montreal – Sky Sport Tennis

4^ Quarto di Finale, WTA 1000 Montreal – Sky Sport Tennis 03:00 4^ Quarto di Finale, ATP 1000 Toronto – Sky Sport 1