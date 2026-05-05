Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 5 maggio 2026: Champions League, Internazionali di Roma e ciclismo femminile

La programmazione sportiva di oggi con calcio, tennis, basket e ciclismo femminile in primo piano

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni sportive quella di oggi, con un palinsesto televisivo che spazia tra diverse discipline, per accontentare ogni appassionato. Tra gli appuntamenti principali troviamo eventi di Calcio, con la prestigiosa UEFA Champions League che vede affrontarsi due squadre di alto livello come Arsenal e Atletico Madrid, trasmessa su Sky e Sky Sport 1 a partire dalle 21:00. Ciclismo femminile protagonista con la 3a tappa de La Vuelta, visibile in chiaro su Eurosport ed Eurosport 2 dalle 15:30, per tutti gli amanti delle due ruote che desiderano seguire le gesta delle atlete. Per gli appassionati di Tennis, la prima giornata degli ATP & WTA 1000 di Roma è in diretta sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 dalle 11:00, mentre gli amanti del Basket potranno seguire i Playoff di Eurolega su Sky Sport Arena dalle 20:30. Un ventaglio variegato di scelte, sia in chiaro che a pagamento, che soddisfa le esigenze di tutti gli sportivi e i tifosi pronti a vivere una giornata all’insegna dell’adrenalina e della competizione sportiva.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:30 Eurolega, Playoff G3 (Sky Sport Arena)

Calcio

21:00 UEFA Champions League: Arsenal – Atletico Madrid (Sky, Sky Sport 1)

Ciclismo Femminile

15:30 La Vuelta, 3a tappa (Eurosport, Eurosport 2)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

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