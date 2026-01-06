Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 6 gennaio: Serie A, Coppa d'Africa, tennis e basket

La giornata di martedì 6 gennaio si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, tennis e altri sport di grande interesse internazionale. Il basket sarà protagonista con diversi incontri di Eurolega e NBA, tra cui la sfida tra Virtus Bologna e Zalgiris e i match NBA Minnesota-Miami e Sacramento-Dallas, tutti trasmessi su Sky Sport Basket. Per il calcio, invece, spiccano gli incontri di Serie A come Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus, oltre a interessanti match della Coppa d’Africa e della Premier League su emittenti come Sky, Dazn e Sportitalia.
Non mancano le dirette di tennis relative ai tornei ATP, WTA e United Cup, distribuite sulla piattaforma Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 o, nel caso dei match tra Nazionali, in chiaro su SuperTennis. Infine, gli amanti della pallavolo maschile e della pallamano maschile potranno seguire gli scontri di Champions League e la partita amichevole Italia-Romania, offrendo una panoramica completa su tutte le discipline sportive di oggi.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA: Minnesota-Miami (Sky Sport Basket, pay)
- 05:00 NBA: Sacramento-Dallas (Sky Sport Basket, pay)
- 20:15 Eurolega: Panathinaikos-Olimpia Milano (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Zalgiris (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 15:00 Serie A, 19ª giornata: Pisa-Como (Dazn, pay)
- 17:00 Coppa d’Africa, Ottavi di finale 7 (Sportitalia, free)
- 18:00 Serie A, 19ª giornata: Lecce-Roma (Sky, pay)
- 20:00 Coppa d’Africa, Ottavi di finale 8 (Sportitalia, free)
- 20:45 Serie A, 19ª giornata: Sassuolo-Juventus (Dazn, pay)
- 21:00 Premier League: West Ham-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio, pay)
Pallamano Maschile
- 18:00 Amichevole: Italia-Romania (Sky Sport Max, pay)
Pallavolo Maschile
- 20:00 CEV Champions League: Tours-Itas Trentino (Sky Sport Arena, pay)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
- 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
