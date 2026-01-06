Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 6 gennaio: Serie A, Coppa d'Africa, tennis e basket

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di martedì 6 gennaio trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane.

La giornata di martedì 6 gennaio si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, tennis e altri sport di grande interesse internazionale. Il basket sarà protagonista con diversi incontri di Eurolega e NBA, tra cui la sfida tra Virtus Bologna e Zalgiris e i match NBA Minnesota-Miami e Sacramento-Dallas, tutti trasmessi su Sky Sport Basket. Per il calcio, invece, spiccano gli incontri di Serie A come Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus, oltre a interessanti match della Coppa d’Africa e della Premier League su emittenti come Sky, Dazn e Sportitalia.

Non mancano le dirette di tennis relative ai tornei ATP, WTA e United Cup, distribuite sulla piattaforma Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 o, nel caso dei match tra Nazionali, in chiaro su SuperTennis. Infine, gli amanti della pallavolo maschile e della pallamano maschile potranno seguire gli scontri di Champions League e la partita amichevole Italia-Romania, offrendo una panoramica completa su tutte le discipline sportive di oggi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Minnesota-Miami (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

15:00 Serie A, 19ª giornata: Pisa-Como (Dazn, pay)

Pallamano Maschile

18:00 Amichevole: Italia-Romania (Sky Sport Max, pay)

Pallavolo Maschile

20:00 CEV Champions League: Tours-Itas Trentino (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

