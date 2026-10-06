Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 6 ottobre 2026: Nations League, Tre Valli Varesine, tennis e basket

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi tra ciclismo, calcio, tennis e basket.

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Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis quella di oggi, martedì 6 ottobre 2026. Sul fronte del ciclismo, si seguono da vicino le competizioni di alto livello come le Tre Valli Varesine e le gare degli Europei Ljubljana 2026 con la staffetta mista a squadre seguita in chiaro su diversi canali. Nel calcio, spiccano le partite delle qualificazioni alla Coppa d’Africa e gli incontri della UEFA Nations League che vedranno protagoniste squadre come Croazia, Spagna, Inghilterra e Repubblica Ceca, trasmesse su emittenti pay e free. Il basket propone interessanti match di Eurocup con squadre italiane impegnate su canali Sky. Per gli amanti del tennis, è giornata di finale e fasi decisive nei tornei WTA 1000 di Pechino e ATP 500 di Tokyo, visibili su canali Sky dedicati. Una panoramica completa per non perdere nemmeno un momento di sport dal vivo in televisione.