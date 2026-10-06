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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 6 ottobre 2026: Nations League, Tre Valli Varesine, tennis e basket

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi tra ciclismo, calcio, tennis e basket.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis quella di oggi, martedì 6 ottobre 2026. Sul fronte del ciclismo, si seguono da vicino le competizioni di alto livello come le Tre Valli Varesine e le gare degli Europei Ljubljana 2026 con la staffetta mista a squadre seguita in chiaro su diversi canali. Nel calcio, spiccano le partite delle qualificazioni alla Coppa d’Africa e gli incontri della UEFA Nations League che vedranno protagoniste squadre come Croazia, Spagna, Inghilterra e Repubblica Ceca, trasmesse su emittenti pay e free. Il basket propone interessanti match di Eurocup con squadre italiane impegnate su canali Sky. Per gli amanti del tennis, è giornata di finale e fasi decisive nei tornei WTA 1000 di Pechino e ATP 500 di Tokyo, visibili su canali Sky dedicati. Una panoramica completa per non perdere nemmeno un momento di sport dal vivo in televisione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 19:00 Eurocup: Buducnost-Napoli (Sky Sport Max - pay)
  • 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Slask Wroclaw (Sky Sport Mix - pay)

Calcio

  • 01:00 Amichevole: Argentina-Benin (Sky Sport Calcio - pay)
  • 16:00 UEFA Nations League: Kazakistan-Isole Faroe (Sky Sport Calcio - pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Croazia-Spagna (Sky Sport 1 - pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Inghilterra-Repubblica Ceca (Sky Sport Arena - pay)
  • 20:45 Diretta Gol UEFA Nations League, 4a giornata (Sky Sport Calcio - pay)
  • 21:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Angola-Malawi (Sportitalia - free)

Ciclismo

  • 13:00 Binche-Chimay-Binche (Eurosport - free)
  • 14:55 Europei Ljubljana 2026, Staffetta mista a squadre (Eurosport, Rai Sport - free)
  • 15:25 Tre Valli Varesine (. ) (Eurosport 2, Rai 2 - free)

Tennis

  • 06:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Tennis - pay)
  • 07:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport 1 - pay)
  • 11:00 ATP 500 Tokyo, Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis - pay)
  • 13:00 ATP 500 Pechino, Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis - pay)
  • 15:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport 1 - pay)
  • 15:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis - pay)
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