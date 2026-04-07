Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 7 aprile 2026: Champions League, Atp Montecarlo con Sinner e Giro Paesi Baschi

Una giornata ricca di eventi sportivi in diretta dalle partite di Champions League al Giro dei Paesi Baschi.

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Una giornata ricca di emozioni sportive attende gli appassionati, con un palinsesto variegato che spazia tra diverse discipline. Tra gli eventi più attesi troviamo le sfide di calcio in Champions League, con grandi nomi come Real Madrid, Bayern Monaco, Sporting e Arsenal che si daranno battaglia sui campi europei. La variegata proposta di basket include sia la Eurolega, con match importanti tra Valencia, Olimpia Milano, Virtus Bologna e BAYERN Monaco, sia le partite NBA che vedranno protagoniste Indiana, Minnesota, Phoenix e Houston. Per gli amanti del tennis, scatta la 3a giornata dell’ATP 1000 Monte-Carlo, trasmessa su diversi canali Sky dedicati al tennis, con il debutto di Sinner nel singolare. Il ciclismo sarà invece in prima linea con la 2a tappa del Giro dei Paesi Baschi, offerta in chiaro su Eurosport. Completano il quadro gli incontri di basket femminile della Serie A1, con la partita Schio-Derthona. Un’offerta ampia e per tutti i gusti, tra appuntamenti principali a pagamento e dirette in chiaro, per seguire in ogni momento lo sport preferito.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 Indiana-Minnesota (NBA, Sky Sport Basket, a pagamento)

Indiana-Minnesota (NBA, Sky Sport Basket, a pagamento) 05:00 Phoenix-Houston (NBA, Sky Sport Basket, a pagamento)

Phoenix-Houston (NBA, Sky Sport Basket, a pagamento) 18:45 Hapoel Tel Aviv-Fenerbahce (Eurolega, Sky Sport Mix, a pagamento)

Hapoel Tel Aviv-Fenerbahce (Eurolega, Sky Sport Mix, a pagamento) 20:30 Valencia-Olimpia Milano (Eurolega, Sky Sport Basket, a pagamento)

Valencia-Olimpia Milano (Eurolega, Sky Sport Basket, a pagamento) 20:30 Virtus Bologna-Bayern Monaco (Eurolega, Sky Sport Max, a pagamento)

Basket Femminile

20:15 Schio-Derthona (Serie A1, Rai Sport, gratuito)

Calcio

21:00 Real Madrid-Bayern Monaco (UEFA Champions League, Sky, a pagamento)

Real Madrid-Bayern Monaco (UEFA Champions League, Sky, a pagamento) 21:00 Sporting-Arsenal (UEFA Champions League, Sky, a pagamento)

Sporting-Arsenal (UEFA Champions League, Sky, a pagamento) 21:00 Diretta Gol UCL (Diretta Gol Champions League, Sky Sport 1, a pagamento)

Diretta Gol UCL (Diretta Gol Champions League, Sky Sport 1, a pagamento) 21:00 Real Madrid-Bayern Monaco (UEFA Champions League, Sky Sport Calcio, a pagamento)

Real Madrid-Bayern Monaco (UEFA Champions League, Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 Sporting-Arsenal (UEFA Champions League, Sky Sport Arena, a pagamento)

Ciclismo

15:30 2a tappa Giro dei Paesi Baschi (Eurosport, gratuito)

Tennis

11:00 3a giornata ATP 1000 Monte-Carlo (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Sport Max, tutti a pagamento)

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