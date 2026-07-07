Sport oggi in tv, nel pomeriggio Sinner e Djokovic. In serata Messi, ma in chiaro c'è altro

Martedì di grande sport con tre grandi eventi. Wimbledon domina la programmazione tv con le partite dei quarti di finale. Il primo a scendere in campo è Jannik Sinner che deve vedersela contro il tedesco Struff che sta vivendo un ottimo stato di forma. La partita del campione di San Candido inizia alle 14, si prevede un gran caldo… A seguire segnaliamo le partite di Zverev, che deve recuperare la partita degli ottavi contro Lehecka e di Djokovic opposto al numero 3 del tabellone, il canadese Auger Aliassime.
Il Tour propone la quarta tappa, la temibile Carcassonne-Foix. Ai Mondiali nel tardo pomeriggio in programma l’attesissimo Argentina-Egitto sfida stellare tra Messi e Salah. Ma in diretta in chiaro è trasmessa Svizzera-Colombia, partita comunque interessante con fischio di inizio alle 22.00.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.