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Sport oggi in tv, nel pomeriggio Sinner e Djokovic. In serata Messi, ma in chiaro c'è altro

Le partite dei quarti di finale di Wimbledon con Sinner in campo e poi ai Mondiali Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

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Redazione

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Martedì di grande sport con tre grandi eventi. Wimbledon domina la programmazione tv con le partite dei quarti di finale. Il primo a scendere in campo è Jannik Sinner che deve vedersela contro il tedesco Struff che sta vivendo un ottimo stato di forma. La partita del campione di San Candido inizia alle 14, si prevede un gran caldo… A seguire segnaliamo le partite di Zverev, che deve recuperare la partita degli ottavi contro Lehecka e di Djokovic opposto al numero 3 del tabellone, il canadese Auger Aliassime.

Il Tour propone la quarta tappa, la temibile Carcassonne-Foix. Ai Mondiali nel tardo pomeriggio in programma l’attesissimo Argentina-Egitto sfida stellare tra Messi e Salah. Ma in diretta in chiaro è trasmessa Svizzera-Colombia, partita comunque interessante con fischio di inizio alle 22.00.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ciclismo: Tour de France

  • 13.00 4a tappa Tour de France - Carcassonne-Foix - Eurosport (free)
  • 14.40 4a tappa Tour de France - Carcassonne-Foix - Rai 2 (free)

Tennis: Wimbledon

  • 12.00 9a giornata Wimbledon - Sky Sport Tennis (pay)
  • 12.00 9a giornata Wimbledon - Sky Sport 1 (pay)
  • 14.00 1^ Quarto Maschile Wimbledon - Sky Sport 1 (pay)
    14.00 Sinner-Struff
  • 14.00 9a giornata Wimbledon - Sky Sport Arena (pay)
  • 14.30 1^ Quarto Femminile Wimbledon - Sky Sport Tennis (pay)
    15.30 Zverev-Lehecka
  • 16.30 2^ Quarto Maschile Wimbledon - Sky Sport Tennis (pay)
  • 17.00 2^ Quarto Femminile Wimbledon - Sky Sport 1 (pay)
    17.30 Auger Aliassime-Djokovic
  • 20.00 9a giornata Wimbledon - Sky Sport Arena (pay)

Calcio - Mondiali

  • 18.00 Ottavi di finale (Mondiali 2026) - Argentina-Egitto - DAZN (pay)
  • 22.00 Ottavi di finale (Mondiali 2026) - Svizzera-Colombia DAZN (pay)
  • 22.00 (Mondiali 2026) -Svizzera-Colombia  Rai 1 (free)
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