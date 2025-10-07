Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 7 ottobre 2025: Djokovic sfida Munar, Pogacar alla Tre Valli

La giornata sportiva di oggi offre una ricca varietà di eventi imperdibili per gli appassionati. In particolare, il tennis domina la scena con i tornei di WTA 1000 Wuhan e ATP 1000 Shanghai, trasmessi sulle principali emittenti Sky, tra cui Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Gli appassionati di ciclismo possono invece seguire importanti gare come la Binche-Chimay-Binche e le diverse tappe di Tre Valli Varesine, in diretta su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport 2, in chiaro e senza costi aggiuntivi. In serata si rinnova l’appuntamento con il calcio a 5 maschile di Serie A Futsal, con la partita tra Sala Consilina e Came Treviso trasmessa da Sky Sport Calcio. Grazie alla ricca offerta televisiva, ogni appassionato potrà trovare il proprio sport preferito comodamente sintonizzato al televisore, godendo di dirette gratuite o pay per view a seconda dell’evento.
Non mancano inoltre le competizioni femminili, con una tappa di ciclismo femminile e le giornate WTA dedicate al tennis femminile, confermando la giornata di grande interesse sportivo e varietà per tutti i gusti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal: Sala Consilina-Came Treviso (Sky Sport Calcio, pay)
Ciclismo
- 13:00 Binche-Chimay-Binche (Eurosport 2, free)
- 14:15 Tre Valli Varesine (Eurosport 2, free)
- 15:25 Tre Valli Varesine (Rai 2, free)
Ciclismo Femminile
- 11:00 Tre Valli Varesine (Rai Sport, free)
Tennis
- 05:00 WTA 1000 Wuhan, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay)
- 06:00 WTA 1000 Wuhan, 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay)
- 06:30 ATP 1000 Shanghai, 7a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 10:30 WTA 1000 Wuhan, 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
- 11:00 Tennis – eventi a seguire
- 12:30 ATP 1000 Shanghai, 7a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
