Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 7 ottobre 2025: Djokovic sfida Munar, Pogacar alla Tre Valli

Scopri gli appuntamenti in diretta TV con il ciclismo, il calcio a 5 e il tennis in tutte le migliori emittenti italiane.

La giornata sportiva di oggi offre una ricca varietà di eventi imperdibili per gli appassionati. In particolare, il tennis domina la scena con i tornei di WTA 1000 Wuhan e ATP 1000 Shanghai, trasmessi sulle principali emittenti Sky, tra cui Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Gli appassionati di ciclismo possono invece seguire importanti gare come la Binche-Chimay-Binche e le diverse tappe di Tre Valli Varesine, in diretta su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport 2, in chiaro e senza costi aggiuntivi. In serata si rinnova l’appuntamento con il calcio a 5 maschile di Serie A Futsal, con la partita tra Sala Consilina e Came Treviso trasmessa da Sky Sport Calcio. Grazie alla ricca offerta televisiva, ogni appassionato potrà trovare il proprio sport preferito comodamente sintonizzato al televisore, godendo di dirette gratuite o pay per view a seconda dell’evento.

Non mancano inoltre le competizioni femminili, con una tappa di ciclismo femminile e le giornate WTA dedicate al tennis femminile, confermando la giornata di grande interesse sportivo e varietà per tutti i gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal: Sala Consilina-Came Treviso (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

13:00 Binche-Chimay-Binche (Eurosport 2, free)

14:15 Tre Valli Varesine (Eurosport 2, free)

15:25 Tre Valli Varesine (Rai 2, free)

Ciclismo Femminile

11:00 Tre Valli Varesine (Rai Sport, free)

Tennis

05:00 WTA 1000 Wuhan, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay)

06:00 WTA 1000 Wuhan, 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay)

06:30 ATP 1000 Shanghai, 7a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

10:30 WTA 1000 Wuhan, 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

11:00 Tennis – eventi a seguire

12:30 ATP 1000 Shanghai, 7a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

