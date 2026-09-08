Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 8 settembre 2026: Champions, Real-Inter, US Open e tanto altro

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi con il palinsesto completo delle dirette TV

3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni sportive quella di oggi 8 settembre 2026, con una varietà di appuntamenti in diretta su diversi canali televisivi italiani. Il calcio è protagonista soprattutto grazie alla prima giornata di UEFA Champions League, con sfide di grande livello come Real Madrid-Inter e la contemporanea diretta gol. Non mancano però anche altre discipline: il ciclismo offre la 16a tappa della Vuelta su Eurosport, mentre per gli appassionati di beach soccer maschile si disputa la sfida di Euroleague 2026 tra Moldavia e Italia, trasmessa gratuitamente su Rai Sport.

Interessanti anche gli appuntamenti con il basket femminile, che vede in campo i playoff ai Mondiali di Germania 2026 con diretta pay su Sky Sport Basket. L’atletica leggera porta live il Meeting di Rovereto, sempre su Rai Sport, e il tennis si conferma in primo piano con i quarti di finale dell’US Open, con diversi incontri in programmazione tutta la giornata tra Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Un mix di eventi per soddisfare ogni appassionato, con trasmissioni sia in chiaro sia a pagamento dedicate a molteplici discipline sportive.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

1 di 6

Atletica Leggera

  • 20:00 Meeting di Rovereto (Palio Città della Quercia) (Rai Sport)

Beach Soccer maschile

  • 18:00 Euroleague 2026, Moldavia-Italia (Rai Sport)

Basket femminile

  • 16:30 Mondiali Germania 2026, Qualificazioni Qf (Game 1) (Sky Sport Basket)
  • 20:00 Mondiali Germania 2026, Qualificazioni Qf (Game 2) (Sky Sport Basket)

Ciclismo

  • 14:45 La Vuelta, 16a tappa (Eurosport)

Calcio

  • 16:00 UEFA Youth League, Real Madrid U19-Inter (Sky Sport 1)
  • 18:45 UEFA Champions League, AEK Atene-LASK (Sky, Sky Sport Arena)
  • 18:45 UEFA Champions League, Brugge-Aston Villa (Sky, Sky Sport Calcio)
  • 18:45 Diretta Gol Champions League, Diretta Gol Ucl (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
  • 21:00 UEFA Champions League, Real Madrid-Inter (Sky, Sky Sport 1)
  • 21:00 UEFA Champions League, Lille-Real Betis (Sky)
  • 21:00 UEFA Champions League, Borussia Dortmund-Villarreal (Sky)
  • 21:00 UEFA Champions League, Porto-Manchester City (Sky, Sky Sport Calcio)

Tennis

  • 01:00 US Open, 2^ Quarto di Finale Singolare Femminile (Sky Sport 1)
  • 01:00 US Open, Singolare Femminile 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
  • 03:00 US Open, 2^ Quarto di Finale Singolare Maschile (Sky Sport 1)
  • 03:00 US Open, Singolare Maschile 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
  • 17:00 US Open, 10a giornata (Sky Sport Max)
  • 17:30 US Open, Singolare Femminile 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
  • 19:30 US Open, Singolare Maschile 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
  • 22:30 US Open, 10a giornata (Sky Sport Tennis)
1 di 6

TA.SK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio