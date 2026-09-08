Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi con il palinsesto completo delle dirette TV

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Una giornata ricca di emozioni sportive quella di oggi 8 settembre 2026, con una varietà di appuntamenti in diretta su diversi canali televisivi italiani. Il calcio è protagonista soprattutto grazie alla prima giornata di UEFA Champions League, con sfide di grande livello come Real Madrid-Inter e la contemporanea diretta gol. Non mancano però anche altre discipline: il ciclismo offre la 16a tappa della Vuelta su Eurosport, mentre per gli appassionati di beach soccer maschile si disputa la sfida di Euroleague 2026 tra Moldavia e Italia, trasmessa gratuitamente su Rai Sport.

Interessanti anche gli appuntamenti con il basket femminile, che vede in campo i playoff ai Mondiali di Germania 2026 con diretta pay su Sky Sport Basket. L’atletica leggera porta live il Meeting di Rovereto, sempre su Rai Sport, e il tennis si conferma in primo piano con i quarti di finale dell’US Open, con diversi incontri in programmazione tutta la giornata tra Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Un mix di eventi per soddisfare ogni appassionato, con trasmissioni sia in chiaro sia a pagamento dedicate a molteplici discipline sportive.