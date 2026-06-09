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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 9 giugno 2026: calcio femminile, basket e tanto tennis

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV con calcio, tennis, basket e ciclismo protagonisti.

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La giornata di oggi offre un palinsesto ricco di appuntamenti dedicati agli appassionati di basket, calcio, calcio femminile, ciclismo e tennis. Diverse competizioni e incontri interessanti sono disponibili sui principali canali televisivi, sia in chiaro che a pagamento. Gli amanti del tennis potranno seguire le gare ATP & WTA in contemporanea su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1. Nel calcio maschile da non perdere l’amichevole internazionale tra Ungheria e Kazakistan trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1.

Anche il calcio femminile riserva un evento di rilievo con la sfida delle qualificazioni mondiali Brasile 2027 tra Svezia e Italia, visibile su Rai 2 in chiaro. Gli appassionati di basket avranno modo di seguire Verona-Rimini di Serie A2 su Rai Sport, mentre il ciclismo propone la 3a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes in diretta Eurosport senza costi aggiuntivi. Un programma variegato e accessibile che garantirà a tutti gli sportivi un’interessante panoramica sulla giornata di sport live.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 20:45 Serie A2: Verona-Rimini (Rai Sport, gratuito)

CALCIO

  • 19:00 Amichevole Internazionale: Ungheria-Kazakistan (Sky Sport Calcio, a pagamento)

CALCIO FEMMINILE

  • 19:00 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Svezia-Italia (Rai 2, gratuito)

CICLISMO

  • 15:20 Tour Auvergne-Rhône-Alpes 3a tappa (Eurosport, gratuito)

TENNIS

  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)
  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, a pagamento)
  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)

Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 9 giugno 2026: calcio femminile, basket e tanto tennis

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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