Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 9 giugno 2026: calcio femminile, basket e tanto tennis

La giornata di oggi offre un palinsesto ricco di appuntamenti dedicati agli appassionati di basket, calcio, calcio femminile, ciclismo e tennis. Diverse competizioni e incontri interessanti sono disponibili sui principali canali televisivi, sia in chiaro che a pagamento. Gli amanti del tennis potranno seguire le gare ATP & WTA in contemporanea su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1. Nel calcio maschile da non perdere l’amichevole internazionale tra Ungheria e Kazakistan trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1.
Anche il calcio femminile riserva un evento di rilievo con la sfida delle qualificazioni mondiali Brasile 2027 tra Svezia e Italia, visibile su Rai 2 in chiaro. Gli appassionati di basket avranno modo di seguire Verona-Rimini di Serie A2 su Rai Sport, mentre il ciclismo propone la 3a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes in diretta Eurosport senza costi aggiuntivi. Un programma variegato e accessibile che garantirà a tutti gli sportivi un’interessante panoramica sulla giornata di sport live.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:45 Serie A2: Verona-Rimini (Rai Sport, gratuito)
CALCIO
- 19:00 Amichevole Internazionale: Ungheria-Kazakistan (Sky Sport Calcio, a pagamento)
CALCIO FEMMINILE
- 19:00 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Svezia-Italia (Rai 2, gratuito)
CICLISMO
- 15:20 Tour Auvergne-Rhône-Alpes 3a tappa (Eurosport, gratuito)
TENNIS
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.