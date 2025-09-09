Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 9 settembre 2025

Oggi la televisione italiana offre un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, che spaziano dal baseball al basket maschile, passando per il calcio, il ciclismo e il tennis. A dominare la programmazione ci sono soprattutto le qualificazioni per i Mondiali 2026 e il FIBA EuroBasket 2025, due eventi di grande interesse per gli appassionati italiani ed europei. Il calcio vede in campo squadre di spicco come Serbia e Inghilterra, con match visibili sia in chiaro sia su piattaforme pay-tv.
Per gli amanti della palla a spicchi, sono in calendario due incontri di EuroBasket, con il confronto tra Turchia e Polonia trasmesso su Sky Sport anche in versione pay. Per chi preferisce le due ruote, sintonizzarsi su Eurosport per seguire la 16a tappa della Vuelta è d’obbligo.
Il tennis, con partite del WTA 500 di Guadalajara, offre un susseguirsi di match su Sky Sport, anche se tutti a pagamento. Per il baseball invece è in programma Parma-San Marino, visibile su Rai Sport in chiaro. Insomma, sport e varietà non mancano per una giornata ricca di eventi da seguire comodamente dal divano.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Baseball
- 20:30 Parma-San Marino, Serie A1 (Rai Sport – diretta gratuita)
Basket maschile
- 16:00 Turchia-Polonia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport 1 – pay)
- 16:00 Turchia-Polonia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport Basket – pay)
- 20:00 Lituania-Grecia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport Basket – pay)
Calcio
- 18:15 Macedonia del Nord-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027 (Rai 2 – diretta gratuita)
- 18:00 Azerbaijan-Ucraina, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)
- 18:00 Armenia-Repubblica d’Irlanda, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Arena – pay)
- 20:45 Serbia-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali 2026 (Cielo – diretta gratuita)
- 20:45 Serbia-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay)
- 20:45 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)
Ciclismo
- 14:30 16a tappa, La Vuelta (Eurosport – diretta gratuita)
Tennis
- 18:00 WTA Guadalajara (Sky Sport Mix – pay)
- 18:00 WTA Guadalajara (Sky Sport Tennis – pay)
- 22:45 WTA Guadalajara (Sky Sport 1 – pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.