Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 9 settembre 2025

Tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Oggi la televisione italiana offre un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, che spaziano dal baseball al basket maschile, passando per il calcio, il ciclismo e il tennis. A dominare la programmazione ci sono soprattutto le qualificazioni per i Mondiali 2026 e il FIBA EuroBasket 2025, due eventi di grande interesse per gli appassionati italiani ed europei. Il calcio vede in campo squadre di spicco come Serbia e Inghilterra, con match visibili sia in chiaro sia su piattaforme pay-tv.

Per gli amanti della palla a spicchi, sono in calendario due incontri di EuroBasket, con il confronto tra Turchia e Polonia trasmesso su Sky Sport anche in versione pay. Per chi preferisce le due ruote, sintonizzarsi su Eurosport per seguire la 16a tappa della Vuelta è d’obbligo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tennis, con partite del WTA 500 di Guadalajara, offre un susseguirsi di match su Sky Sport, anche se tutti a pagamento. Per il baseball invece è in programma Parma-San Marino, visibile su Rai Sport in chiaro. Insomma, sport e varietà non mancano per una giornata ricca di eventi da seguire comodamente dal divano.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Baseball

20:30 Parma-San Marino, Serie A1 (Rai Sport – diretta gratuita)

Basket maschile

16:00 Turchia-Polonia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport 1 – pay)

Turchia-Polonia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport 1 – pay) 16:00 Turchia-Polonia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport Basket – pay)

Turchia-Polonia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport Basket – pay) 20:00 Lituania-Grecia, FIBA EuroBasket 2025 (Sky Sport Basket – pay)

Calcio

18:15 Macedonia del Nord-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027 (Rai 2 – diretta gratuita)

Macedonia del Nord-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027 (Rai 2 – diretta gratuita) 18:00 Azerbaijan-Ucraina, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)

Azerbaijan-Ucraina, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay) 18:00 Armenia-Repubblica d’Irlanda, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Arena – pay)

Armenia-Repubblica d’Irlanda, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Arena – pay) 20:45 Serbia-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali 2026 (Cielo – diretta gratuita)

Serbia-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali 2026 (Cielo – diretta gratuita) 20:45 Serbia-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay)

Serbia-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1 – pay) 20:45 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio – pay)

Ciclismo

14:30 16a tappa, La Vuelta (Eurosport – diretta gratuita)

Tennis

18:00 WTA Guadalajara (Sky Sport Mix – pay)

WTA Guadalajara (Sky Sport Mix – pay) 18:00 WTA Guadalajara (Sky Sport Tennis – pay)

WTA Guadalajara (Sky Sport Tennis – pay) 22:45 WTA Guadalajara (Sky Sport 1 – pay)