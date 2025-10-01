Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 1 ottobre 2025: Juventus e Napoli in Champions

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricchissimo e variegato, con protagonisti assoluti il calcio, il tennis, il ciclismo, il basket, oltre ad altre discipline da seguire in diretta. In primo piano la UEFA Champions League con una serie di match importanti tra squadre europee di grande livello, alcune visibili anche in chiaro, e tante sfide trasmesse in pay-tv. Il tennis è protagonista con le tappe dei tornei ATP 1000 di Shanghai e ATP 500 di Pechino, che propongono incontri di alto livello tecnico su diversi canali Sky dedicati. Nella ciclismo spazio alle gare di strada Europei 2025 e alle tappe di Giro di Croazia e Giro di Langkawi, live su Eurosport e Rai Sport. Da non perdere anche gli appuntamenti con il basket nell’Eurolega e nell’Eurocup, così come il calcio a 5 con il match degli Europei U19 Moldavia. La programmazione si sviluppa tra emittenti gratuite e pay-tv tra cui Sky, DAZN, Amazon Prime Video, Rai Sport, TV8 ed Eurosport, offrendo un’ampia scelta per gli appassionati di sport.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Bourg En Bresse (Sky Sport Basket)
- 19:45 Eurolega: Fenerbahce-Paris (Sky Sport Arena)
Calcio
- 19:30 Calcio a 5 Europei U19 Moldavia 2025: Italia-Ucraina (Rai Sport, gratis)
- 18:45 UEFA Champions League: Qarabag-Copenaghen (Sky, Sky Sport Max)
- 18:45 UEFA Champions League: Union Saint Gilloise-Newcastle (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport Max)
- 18:45 UEFA Champions League: Diretta Gol (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Serie B, 6a giornata: Carrarese-Modena (DAZN)
- 20:30 Serie B, 6a giornata: Empoli-Monza (DAZN)
- 20:30 Serie B, 6a giornata: Pescara-Sudtirol (DAZN)
- 20:30 Serie B, 6a giornata: Sampdoria-Catanzaro (DAZN)
- 21:00 UEFA Champions League: Villarreal-Juventus (Amazon Prime Video, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Barcellona-PSG (TV8, gratis)
- 21:00 UEFA Champions League: Barcellona-PSG (Sky, Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Arsenal-Olympiacos (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Monaco-Manchester City (Sky, Amazon Prime Video, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Bayer Leverkusen-PSV (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Borussia Dortmund-Athletic Bilbao (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Napoli-Sporting CP (Sky Sport 1, pay)
- 21:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Max, pay)
- 22:00 Mondiali U20 Cile 2025: Italia-Cuba (Rai Sport, gratis)
Ciclismo
- 07:25 Giro di Langkawi, 4a tappa (Eurosport, gratis)
- 14:00 Giro di Croazia, 2a tappa (Eurosport, gratis)
- 15:45 Europei su strada 2025, Prova a Cronometro (Élite) (Rai Sport, gratis)
Ciclismo Femminile
- 14:20 Europei su strada 2025, Prova a Cronometro (Élite) (Rai Sport, gratis)
Tennis
- 06:30 ATP 1000 Shanghai, 1a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena, pay)
- 08:00 ATP 500 Pechino, Finale (Sky Sport 1, pay)
- 08:30 WTA 1000 Pechino, 8a giornata (Sky Sport Max, pay)
- 10:00 ATP 1000 Shanghai, 1a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 12:15 ATP 1000 Shanghai, 1a giornata (Sky Sport Arena, pay)
- 12:30 ATP 1000 Shanghai, 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, pay)
