Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 10 dicembre 2025: Champions League, Perugia in CEV volley ed Eurocup basket

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane, dal calcio alla pallavolo maschile.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di mercoledì 10 dicembre 2025, con un palinsesto televisivo che soddisfa gli appassionati di diverse discipline. Tra gli eventi più attesi spiccano le sfide di calcio di altissimo livello, in particolare le partite valide per la UEFA Champions League, che vedono impegnate squadre come Benfica, Napoli, Real Madrid, Manchester City, Juventus e PSG. Oltre alla massima competizione europea per club, spazio anche alle sfide di Coppa Italia Serie C, un’occasione per seguire da vicino squadre e giocatori emergenti. Ma non solo: il basket è presente con la partita di Eurocup tra Aris e Reyer Venezia, mentre gli amanti della pallavolo maschile possono godersi la sfida di CEV Champions League tra Perugia e Praga. La proposta televisiva abbraccia sia offerte in pay TV che canali in chiaro, garantendo ampia scelta e visibilità a tutti i tifosi dei vari sport.

Una giornata imperdibile per vivere l’emozione dello sport dal divano di casa, tra grandi nomi e competizioni di prestigio.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

19:00 Eurocup: Aris-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:00 Coppa Italia Serie C: Potenza-Crotone (Rai Sport, gratis)

Coppa Italia Serie C: Potenza-Crotone (Rai Sport, gratis) 18:00 Coppa Italia Serie C: Ravenna-Renate (Sky Sport Mix, pay)

Coppa Italia Serie C: Ravenna-Renate (Sky Sport Mix, pay) 18:45 UEFA Champions League (round 0): Qarabag-Ajax (Sky Sport Max, pay)

UEFA Champions League (round 0): Qarabag-Ajax (Sky Sport Max, pay) 18:45 UEFA Champions League (round 0): Villarreal-Copenaghen (Sky Sport Calcio, pay)

UEFA Champions League (round 0): Villarreal-Copenaghen (Sky Sport Calcio, pay) 18:45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1, pay)

Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1, pay) 18:45 UEFA Champions League (round 6): Qarabag-Ajax (Sky, pay)

UEFA Champions League (round 6): Qarabag-Ajax (Sky, pay) 18:45 UEFA Champions League (round 6): Villarreal-Copenaghen (Sky, pay)

UEFA Champions League (round 6): Villarreal-Copenaghen (Sky, pay) 20:30 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, pay)

Diretta Gol Champions League (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 0): Benfica-Napoli (Amazon Prime Video, pay)

UEFA Champions League (round 0): Benfica-Napoli (Amazon Prime Video, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 0): Athletic Bilbao-PSG (Sky Sport Mix, pay)

UEFA Champions League (round 0): Athletic Bilbao-PSG (Sky Sport Mix, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 0): Real Madrid-Manchester City (TV8, gratis)

UEFA Champions League (round 0): Real Madrid-Manchester City (TV8, gratis) 21:00 UEFA Champions League (round 0): Juventus-Pafos (Sky Sport 1, pay)

UEFA Champions League (round 0): Juventus-Pafos (Sky Sport 1, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 0): Real Madrid-Manchester City (Sky Sport Max, pay)

UEFA Champions League (round 0): Real Madrid-Manchester City (Sky Sport Max, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 6): Athletic Bilbao-PSG (Sky, pay)

UEFA Champions League (round 6): Athletic Bilbao-PSG (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 6): Bayer Leverkusen-Newcastle (Sky, pay)

UEFA Champions League (round 6): Bayer Leverkusen-Newcastle (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 6): Borussia Dortmund-Bodo Glimt (Sky, pay)

UEFA Champions League (round 6): Borussia Dortmund-Bodo Glimt (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 6): Club Bruges-Arsenal (Sky, pay)

UEFA Champions League (round 6): Club Bruges-Arsenal (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 6): Juventus-Pafos (Sky, pay)

UEFA Champions League (round 6): Juventus-Pafos (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League (round 6): Real Madrid-Manchester City (Sky, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 CEV Champions League: Perugia-Praga (Sky Sport Arena, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp