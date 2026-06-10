Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 10 giugno: Portogallo-Nigeria, Inghilterra-Costa Rica e Diamond League

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, ciclismo e tennis. Oggi, mercoledì 10 giugno, le trasmissioni sportive offrono una varietà di eventi da non perdere sulle principali emittenti italiane. In ciclismo, parte la 4a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, disponibile in chiaro su Eurosport. Per gli amanti del basket, ritroviamo una sfida intensa nelle NBA Finals tra San Antonio Spurs e New York Knicks, visibile tramite Amazon Prime Video. Il tennis propone diverse partite ATP e WTA, tutte a pagamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1. La atletica leggera si anima con il prestigioso Diamond League da Oslo, trasmesso sia da Rai Sport in chiaro sia da Sky Sport 1 a pagamento. Infine, numerosi appuntamenti dedicati al calcio per le amichevoli internazionali: Portogallo-Nigeria su Sky Sport Arena e Inghilterra-Costa Rica trasmessa su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Cielo, con alcune opzioni gratuite. Un palinsesto variegato e ricco di contenuti per gli appassionati di sport di ogni genere.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 20:00 Diamond League: Oslo (Rai Sport, Sky Sport 1)
Basket
- 02:30 NBA Finals: San Antonio Spurs-New York Knicks (Amazon Prime Video)
Calcio
- 21:45 Amichevole Internazionale: Portogallo-Nigeria (Sky Sport Arena)
- 22:00 Amichevole Internazionale: Inghilterra-Costa Rica (Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Cielo)
Ciclismo
- 15:20 Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 4a tappa (Eurosport)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.