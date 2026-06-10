Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 10 giugno: Portogallo-Nigeria, Inghilterra-Costa Rica e Diamond League

Scopri gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta TV, dal ciclismo al calcio, tennis e molto altro.

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Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, ciclismo e tennis. Oggi, mercoledì 10 giugno, le trasmissioni sportive offrono una varietà di eventi da non perdere sulle principali emittenti italiane. In ciclismo, parte la 4a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, disponibile in chiaro su Eurosport. Per gli amanti del basket, ritroviamo una sfida intensa nelle NBA Finals tra San Antonio Spurs e New York Knicks, visibile tramite Amazon Prime Video. Il tennis propone diverse partite ATP e WTA, tutte a pagamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1. La atletica leggera si anima con il prestigioso Diamond League da Oslo, trasmesso sia da Rai Sport in chiaro sia da Sky Sport 1 a pagamento. Infine, numerosi appuntamenti dedicati al calcio per le amichevoli internazionali: Portogallo-Nigeria su Sky Sport Arena e Inghilterra-Costa Rica trasmessa su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Cielo, con alcune opzioni gratuite. Un palinsesto variegato e ricco di contenuti per gli appassionati di sport di ogni genere.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

20:00 Diamond League: Oslo (Rai Sport, Sky Sport 1)

Basket

02:30 NBA Finals: San Antonio Spurs-New York Knicks (Amazon Prime Video)

Calcio

21:45 Amichevole Internazionale: Portogallo-Nigeria (Sky Sport Arena)

Amichevole Internazionale: Portogallo-Nigeria (Sky Sport Arena) 22:00 Amichevole Internazionale: Inghilterra-Costa Rica (Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Cielo)

Ciclismo

15:20 Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 4a tappa (Eurosport)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

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