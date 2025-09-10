Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 10 settembre 2025: Eurobasket e Vuelta

Scopri i principali eventi sportivi di oggi con tutte le dirette TV in chiaro e a pagamento.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di Ciclismo, Basket maschile, Tennis, Baseball e Beach Soccer Maschile. La programmazione sportiva odierna offre un palinsesto variegato che spazia dalle grandi classiche del ciclismo come la Vuelta e il Giro della Toscana, alle intense sfide della FIBA EuroBasket 2025 per il basket maschile, con una doppia programmazione tra pay TV e emittenti in chiaro. Chi predilige il tennis potrà seguire diversi match dei circuiti ATP & WTA, disponibili esclusivamente su piattaforme a pagamento, mentre gli appassionati di baseball si godranno la partita di Serie A1 tra Parma e San Marino in diretta su Rai Sport. Da non perdere anche l’intenso incontro di beach soccer maschile con la sfida tra Italia e Portogallo nella Euro Beach Soccer League 2025, visibile in chiaro. Una giornata dunque all’insegna dello sport per tutti i gusti, con numerose opzioni sia gratuite che a pagamento per non perdersi nemmeno un momento delle emozioni in diretta.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Baseball

20:30 Serie A1: Parma-San Marino (Rai Sport, diretta gratuita)

Basket maschile

16:00 FIBA EuroBasket 2025: Finlandia-Georgia (Sky Sport Basket e Sky Sport 1, diretta a pagamento)

FIBA EuroBasket 2025: Finlandia-Georgia (Sky Sport Basket e Sky Sport 1, diretta a pagamento) 20:00 FIBA EuroBasket 2025: Germania-Slovenia (Sky Sport Basket e Sky Sport 1, diretta a pagamento)

Beach Soccer Maschile

18:00 Euro Beach Soccer League 2025: Italia-Portogallo (Rai Sport, diretta gratuita)

Ciclismo

14:30 La Vuelta – 17a tappa (Eurosport, diretta gratuita)

La Vuelta – 17a tappa (Eurosport, diretta gratuita) 15:10 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini (Rai Sport, diretta gratuita)

Tennis

20:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, diretta a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, diretta a pagamento) 22:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, diretta a pagamento)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp