Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 10 settembre 2025: Eurobasket e Vuelta

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di Ciclismo, Basket maschile, Tennis, Baseball e Beach Soccer Maschile. La programmazione sportiva odierna offre un palinsesto variegato che spazia dalle grandi classiche del ciclismo come la Vuelta e il Giro della Toscana, alle intense sfide della FIBA EuroBasket 2025 per il basket maschile, con una doppia programmazione tra pay TV e emittenti in chiaro. Chi predilige il tennis potrà seguire diversi match dei circuiti ATP & WTA, disponibili esclusivamente su piattaforme a pagamento, mentre gli appassionati di baseball si godranno la partita di Serie A1 tra Parma e San Marino in diretta su Rai Sport. Da non perdere anche l’intenso incontro di beach soccer maschile con la sfida tra Italia e Portogallo nella Euro Beach Soccer League 2025, visibile in chiaro. Una giornata dunque all’insegna dello sport per tutti i gusti, con numerose opzioni sia gratuite che a pagamento per non perdersi nemmeno un momento delle emozioni in diretta.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Baseball
- 20:30 Serie A1: Parma-San Marino (Rai Sport, diretta gratuita)
Basket maschile
- 16:00 FIBA EuroBasket 2025: Finlandia-Georgia (Sky Sport Basket e Sky Sport 1, diretta a pagamento)
- 20:00 FIBA EuroBasket 2025: Germania-Slovenia (Sky Sport Basket e Sky Sport 1, diretta a pagamento)
Beach Soccer Maschile
- 18:00 Euro Beach Soccer League 2025: Italia-Portogallo (Rai Sport, diretta gratuita)
Ciclismo
- 14:30 La Vuelta – 17a tappa (Eurosport, diretta gratuita)
- 15:10 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini (Rai Sport, diretta gratuita)
Tennis
- 20:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, diretta a pagamento)
- 22:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, diretta a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.