Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 febbraio: Milano Cortina, Coppa Italia, basket e volley

La giornata di oggi propone un programma sportivo variegato ed entusiasmante, con eventi che spaziano dal calcio alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, passando per basket, pallavolo femminile, tennis, atletica leggera e sci alpino. Le appassionate e gli appassionati potranno seguire partite di rilievo come Inter-Juventus in Coppa Italia Primavera e le sfide di Serie B e Premier League. Spiccano inoltre le sfide di pallavolo femminile di Serie A1 con Cuneo-Bergamo e Perugia-Busto Arsizio.
Grandi protagoniste sono anche le Olimpiadi Invernali, con una ricca copertura delle gare su Rai 2 e Rai Sport, mentre sugli schermi satellitari Sky non mancano le occasioni per seguire il basket europeo e la NBA. Il tennis è rappresentato dalle partite ATP e WTA, trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, garantendo un palinsesto completo per gli amanti dello sport. La proposta è dunque davvero ampia, adatta a tutti i gusti e con un mix di eventi gratuiti e pay-per-view per soddisfare ogni tifoso.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 17:00 World Athletics Indoor Tour Gold, Beograd (Sky Sport Arena)
Basket
- 01:30 NBA, Philadelphia-New York (Sky Sport Basket)
- 20:00 Eurocup, Reyer Venezia-Hapoel Jerusalem (Sky Sport Basket)
Calcio
- 18:00 Serie C, Alcione Milano-Ospitaletto (Sky Sport 1)
- 18:00 Serie C, Novara-AlbinoLeffe (Sky Sport Max)
- 18:00 Serie C, Renate-Triestina (Sky Sport Calcio)
- 18:30 Coppa Italia Primavera, Inter-Juventus (Sportitalia)
- 19:00 Serie B, Sudtirol-Monza (Dazn)
- 19:30 Pallavolo Femminile Serie A1, Cuneo-Bergamo (Dazn)
- 20:00 Serie B, Avellino-Frosinone (Dazn)
- 20:00 Serie B, Bari-Spezia (Dazn)
- 20:00 Serie B, Empoli-Juve Stabia (Dazn)
- 20:00 Pallavolo Femminile Serie A1, Perugia-Busto Arsizio (Dazn)
- 20:30 Serie C, Pro Vercelli-L.R. Vicenza (Sky Sport Calcio)
- 20:30 Premier League, Manchester City-Fulham (Sky Sport 1)
- 21:00 Coppa Italia, Bologna-Lazio (Mediaset Infinity)
- 21:00 Coppa Italia, Bologna-Lazio (Italia 1)
- 21:15 Premier League, Sunderland-Liverpool (Sky Sport Arena)
- 22:30 Premier League, Sunderland-Liverpool (Sky Sport 1)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 10:00 Programmazione generica (Rai 2)
- 11:00 Programmazione generica (Rai 2)
- 11:30 Sci Alpino, Super G M. (Rai 2)
- 13:00 Programmazione generica (Rai Sport)
- 13:30 Programmazione generica (Rai 2)
- 14:15 Programmazione generica (Rai Sport)
- 18:10 Programmazione generica (Rai 2)
- 19:05 Programmazione generica (Rai Sport)
- 21:00 Programmazione generica (Rai 2)
Pallavolo Femminile
- 19:30 Serie A1, Cuneo-Bergamo (Dazn)
- 20:00 Serie A1, Perugia-Busto Arsizio (Dazn)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.