Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 febbraio: Milano Cortina, Coppa Italia, basket e volley

La guida completa agli eventi sportivi trasmessi in diretta tv per la giornata di oggi

La giornata di oggi propone un programma sportivo variegato ed entusiasmante, con eventi che spaziano dal calcio alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, passando per basket, pallavolo femminile, tennis, atletica leggera e sci alpino. Le appassionate e gli appassionati potranno seguire partite di rilievo come Inter-Juventus in Coppa Italia Primavera e le sfide di Serie B e Premier League. Spiccano inoltre le sfide di pallavolo femminile di Serie A1 con Cuneo-Bergamo e Perugia-Busto Arsizio.

Grandi protagoniste sono anche le Olimpiadi Invernali, con una ricca copertura delle gare su Rai 2 e Rai Sport, mentre sugli schermi satellitari Sky non mancano le occasioni per seguire il basket europeo e la NBA. Il tennis è rappresentato dalle partite ATP e WTA, trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, garantendo un palinsesto completo per gli amanti dello sport. La proposta è dunque davvero ampia, adatta a tutti i gusti e con un mix di eventi gratuiti e pay-per-view per soddisfare ogni tifoso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:00 World Athletics Indoor Tour Gold, Beograd (Sky Sport Arena)

Basket

01:30 NBA, Philadelphia-New York (Sky Sport Basket)

NBA, Philadelphia-New York (Sky Sport Basket) 20:00 Eurocup, Reyer Venezia-Hapoel Jerusalem (Sky Sport Basket)

Calcio

18:00 Serie C, Alcione Milano-Ospitaletto (Sky Sport 1)

Serie C, Alcione Milano-Ospitaletto (Sky Sport 1) 18:00 Serie C, Novara-AlbinoLeffe (Sky Sport Max)

Serie C, Novara-AlbinoLeffe (Sky Sport Max) 18:00 Serie C, Renate-Triestina (Sky Sport Calcio)

Serie C, Renate-Triestina (Sky Sport Calcio) 18:30 Coppa Italia Primavera, Inter-Juventus (Sportitalia)

Coppa Italia Primavera, Inter-Juventus (Sportitalia) 19:00 Serie B, Sudtirol-Monza (Dazn)

Serie B, Sudtirol-Monza (Dazn) 19:30 Pallavolo Femminile Serie A1, Cuneo-Bergamo (Dazn)

Pallavolo Femminile Serie A1, Cuneo-Bergamo (Dazn) 20:00 Serie B, Avellino-Frosinone (Dazn)

Serie B, Avellino-Frosinone (Dazn) 20:00 Serie B, Bari-Spezia (Dazn)

Serie B, Bari-Spezia (Dazn) 20:00 Serie B, Empoli-Juve Stabia (Dazn)

Serie B, Empoli-Juve Stabia (Dazn) 20:00 Pallavolo Femminile Serie A1, Perugia-Busto Arsizio (Dazn)

Pallavolo Femminile Serie A1, Perugia-Busto Arsizio (Dazn) 20:30 Serie C, Pro Vercelli-L.R. Vicenza (Sky Sport Calcio)

Serie C, Pro Vercelli-L.R. Vicenza (Sky Sport Calcio) 20:30 Premier League, Manchester City-Fulham (Sky Sport 1)

Premier League, Manchester City-Fulham (Sky Sport 1) 21:00 Coppa Italia, Bologna-Lazio (Mediaset Infinity)

Coppa Italia, Bologna-Lazio (Mediaset Infinity) 21:00 Coppa Italia, Bologna-Lazio (Italia 1)

Coppa Italia, Bologna-Lazio (Italia 1) 21:15 Premier League, Sunderland-Liverpool (Sky Sport Arena)

Premier League, Sunderland-Liverpool (Sky Sport Arena) 22:30 Premier League, Sunderland-Liverpool (Sky Sport 1)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

10:00 Programmazione generica (Rai 2)

Programmazione generica (Rai 2) 11:00 Programmazione generica (Rai 2)

Programmazione generica (Rai 2) 11:30 Sci Alpino, Super G M. (Rai 2)

Sci Alpino, Super G M. (Rai 2) 13:00 Programmazione generica (Rai Sport)

Programmazione generica (Rai Sport) 13:30 Programmazione generica (Rai 2)

Programmazione generica (Rai 2) 14:15 Programmazione generica (Rai Sport)

Programmazione generica (Rai Sport) 18:10 Programmazione generica (Rai 2)

Programmazione generica (Rai 2) 19:05 Programmazione generica (Rai Sport)

Programmazione generica (Rai Sport) 21:00 Programmazione generica (Rai 2)

Pallavolo Femminile

19:30 Serie A1, Cuneo-Bergamo (Dazn)

Serie A1, Cuneo-Bergamo (Dazn) 20:00 Serie A1, Perugia-Busto Arsizio (Dazn)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)