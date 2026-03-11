Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 marzo: Champions, Indian Wells, Paralimpiadi e non solo

Tutta la programmazione sportiva di oggi per non perdere nemmeno un evento in diretta tv

Oggi la giornata sportiva si presenta ricca e variegata, con eventi dedicati a diverse discipline. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano sicuramente gli incontri di calcio della UEFA Champions League, con squadre di alto calibro come Bayer Leverkusen, Arsenal, PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Per gli appassionati di calcio femminile da non perdere la sfida tra Fiorentina e Juventus valida per la Coppa Italia. Sugli schermi si alternano anche importanti gare di ciclismo, con le tappe della Tirreno-Adriatico e della Parigi-Nizza in diretta su Eurosport 2 e Rai 2.

Da segnalare inoltre la presenza di molteplici appuntamenti dedicati alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, trasmesse in chiaro su Rai 2, mentre gli amanti del tennis potranno godersi l’8a giornata degli ATP & WTA 1000 di Indian Wells, visibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena e, nel caso dei match femminili, anche su Supertennis. In serata spazio al basket, sia maschile sia femminile, con il campionato NBA, la Eurocup e le qualificazioni mondiali femminili. Completa il palinsesto il volley femminile con la CEV Champions League: Ankara-Conegliano e Scandicci-Fenerbahce, un mix di sport per tutti i gusti e tutte le esigenze televisive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 Basket Femminile, Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Porto Rico (Sky Sport Basket, pay)

Basket Femminile, Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Italia-Porto Rico (Sky Sport Basket, pay) 03:00 NBA: Denver-Houston (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Denver-Houston (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Eurocup: Reyer Venezia-Trento (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:45 UEFA Champions League: Bayer Leverkusen-Arsenal (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport 1, pay)

UEFA Champions League: Bayer Leverkusen-Arsenal (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport 1, pay) 21:00 UEFA Champions League: Bodo Glimt-Sporting (Sky, pay)

UEFA Champions League: Bodo Glimt-Sporting (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League: PSG-Chelsea (Sky, Sky Sport Calcio, TV8, pay e non pay)

UEFA Champions League: PSG-Chelsea (Sky, Sky Sport Calcio, TV8, pay e non pay) 21:00 UEFA Champions League: Real Madrid-Manchester City (Amazon Prime Video, pay)

UEFA Champions League: Real Madrid-Manchester City (Amazon Prime Video, pay) 21:00 Diretta Gol Champions League: Diretta Gol Ucl (Sky Sport 1, pay)

Diretta Gol Champions League: Diretta Gol Ucl (Sky Sport 1, pay) 23:45 Liga Profesional: Boca Juniors-San Lorenzo (Sportitalia, non pay)

Calcio Femminile

18:00 Coppa Italia: Fiorentina-Juventus (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

08:45 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (Rai 2, non pay)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (Rai 2, non pay) 13:05 Tirreno-Adriatico: 3a tappa. Cortona-Magliano de Marsi (Eurosport 2, non pay)

Tirreno-Adriatico: 3a tappa. Cortona-Magliano de Marsi (Eurosport 2, non pay) 15:00 Tirreno-Adriatico: 3a tappa. Cortona-Magliano de Marsi (Rai 2, non pay)

Tirreno-Adriatico: 3a tappa. Cortona-Magliano de Marsi (Rai 2, non pay) 15:45 Parigi-Nizza: 4a tappa (Eurosport 2, non pay)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

08:45 Programmazione dedicata (Rai 2, non pay)

Programmazione dedicata (Rai 2, non pay) 11:00 Programmazione dedicata (Rai 2, non pay)

Pallavolo Femminile

18:00 CEV Champions League: Ankara-Conegliano (Sky Sport Max, pay)

Tennis

19:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, pay)