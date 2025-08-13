Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 13 agosto: stasera la sfida PSG-Tottenham (senza Donnarumma)

Ampia offerta sportiva oggi con calcio, tennis e ciclismo in diretta TV

La giornata odierna offre un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, garantendo agli appassionati numerose opportunità per seguire eventi di alto livello in TV. Il calcio si conferma protagonista con sfide interessanti, tra cui l’attesissima UEFA Supercoppa Europea che vede affrontarsi PSG e Tottenham in due appuntamenti serali. Accanto al calcio, il tennis propone una lunga sessione dedicata all’ATP & WTA Cincinnati con più canali che trasmettono simultaneamente la 7a giornata del torneo, soddisfacendo così i fan del circuito internazionale maschile e femminile. Non mancano neppure le gare di ciclismo, sia maschile che femminile, con la seconda tappa rispettivamente del Giro di Danimarca e del Giro di Polonia, entrambe visibili in chiaro su Eurosport 2. Questa variegata offerta sportiva rende la giornata di oggi particolarmente interessante per chi vuole godersi competizioni da diverse discipline, tra dirette pay e visibilità gratuita. Il mix di appuntamenti rende semplice scegliere l’evento più adatto al proprio gusto sportivo, con l’ulteriore vantaggio di poter contare su un’ampia distribuzione su canali come Sky Sport, Dazn ed Eurosport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

18:30 Amichevole: Juventus-Juventus Next Gen (Dazn, pay)

Ciclismo

13:30 Giro di Polonia – 2a Tappa (Eurosport 2, free)

Tennis

00:00 ATP & WTA Cincinnati – 7a giornata (Sky Sport 1, pay)

