Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 13 maggio: Coppa Italia, playoff, Internazionali e non solo

Scopri la programmazione TV sportiva di oggi con calcio, ciclismo, tennis e pallamano in diretta su vari canali.

Oggi la programmazione sportiva offre numerosi appuntamenti interessanti per tutti gli appassionati. Tra gli eventi in evidenza spiccano le competizioni di calcio, ciclismo, tennis e pallamano maschile. La giornata di oggi è ricca di partite e gare importanti, trasmesse sulle principali emittenti italiane sia in chiaro sia a pagamento. Per il calcio, vanno segnalate la sfida tra Lazio e Inter in Coppa Italia, la partita di Liga Profesional tra Rosario Central e Racing e importanti match della Serie C con Salernitana e Casertana.

Per gli amanti del ciclismo, oggi è il giorno della 5ª tappa del Giro d’Italia, con dirette su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport. Nel panorama del tennis, proseguono gli ATP e WTA 1000 di Roma con diversi quarti di finale trasmessi su TV8 e Sky Sport. Infine, per gli appassionati di pallamano maschile, è prevista la sfida tra Svizzera e Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027, in diretta su Sky Sport Arena. Un palinsesto ricco e variegato che accontenta i fan di diversi sport, pronti a seguire le emozioni delle loro discipline preferite direttamente da casa.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

10:00 Giro dell’Azerbaijan – 4a tappa (Eurosport)

Giro dell’Azerbaijan – 4a tappa (Eurosport) 12:00 Giro d’Italia – 5a tappa: Praia a Mare-Potenza (Eurosport)

Giro d’Italia – 5a tappa: Praia a Mare-Potenza (Eurosport) 12:15 Giro d’Italia – 5a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)

Giro d’Italia – 5a tappa: Prima Diretta (Rai Sport) 14:05 Giro d’Italia – 5a tappa: Praia a Mare-Potenza (Rai 2)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Rosario Central-Racing (Sportitalia)

Liga Profesional: Rosario Central-Racing (Sportitalia) 02:30 Liga Profesional: River Plate-Gimnasia La Plata (Sportitalia)

Liga Profesional: River Plate-Gimnasia La Plata (Sportitalia) 20:35 Serie C: Salernitana-Casertana (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Serie C: Salernitana-Casertana (Sky Sport Calcio, a pagamento) 20:45 Serie C: Salernitana-Casertana (Rai Sport)

Serie C: Salernitana-Casertana (Rai Sport) 21:00 Coppa Italia: Lazio-Inter (Canale 5)

Coppa Italia: Lazio-Inter (Canale 5) 21:00 Ligue 1: Lens-PSG (Sky Sport Arena, a pagamento)

Pallamano Maschile

19:00 Qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia (Sky Sport Arena, a pagamento)

Tennis

13:00 WTA 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

WTA 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento) 13:00 WTA 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)

WTA 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento) 15:00 ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (TV8)

ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (TV8) 15:00 ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento) 15:00 ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)

ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento) 19:00 WTA 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

WTA 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento) 19:00 WTA 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)

WTA 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento) 20:30 ATP 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento) 20:30 ATP 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)