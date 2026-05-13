Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 13 maggio: Coppa Italia, playoff, Internazionali e non solo

Oggi la programmazione sportiva offre numerosi appuntamenti interessanti per tutti gli appassionati. Tra gli eventi in evidenza spiccano le competizioni di calcio, ciclismo, tennis e pallamano maschile. La giornata di oggi è ricca di partite e gare importanti, trasmesse sulle principali emittenti italiane sia in chiaro sia a pagamento. Per il calcio, vanno segnalate la sfida tra Lazio e Inter in Coppa Italia, la partita di Liga Profesional tra Rosario Central e Racing e importanti match della Serie C con Salernitana e Casertana.
Per gli amanti del ciclismo, oggi è il giorno della 5ª tappa del Giro d’Italia, con dirette su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport. Nel panorama del tennis, proseguono gli ATP e WTA 1000 di Roma con diversi quarti di finale trasmessi su TV8 e Sky Sport. Infine, per gli appassionati di pallamano maschile, è prevista la sfida tra Svizzera e Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027, in diretta su Sky Sport Arena. Un palinsesto ricco e variegato che accontenta i fan di diversi sport, pronti a seguire le emozioni delle loro discipline preferite direttamente da casa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Ciclismo
- 10:00 Giro dell’Azerbaijan – 4a tappa (Eurosport)
- 12:00 Giro d’Italia – 5a tappa: Praia a Mare-Potenza (Eurosport)
- 12:15 Giro d’Italia – 5a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)
- 14:05 Giro d’Italia – 5a tappa: Praia a Mare-Potenza (Rai 2)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Rosario Central-Racing (Sportitalia)
- 02:30 Liga Profesional: River Plate-Gimnasia La Plata (Sportitalia)
- 20:35 Serie C: Salernitana-Casertana (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 20:45 Serie C: Salernitana-Casertana (Rai Sport)
- 21:00 Coppa Italia: Lazio-Inter (Canale 5)
- 21:00 Ligue 1: Lens-PSG (Sky Sport Arena, a pagamento)
Pallamano Maschile
- 19:00 Qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia (Sky Sport Arena, a pagamento)
Tennis
- 13:00 WTA 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 13:00 WTA 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)
- 15:00 ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (TV8)
- 15:00 ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 15:00 ATP 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)
- 19:00 WTA 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 19:00 WTA 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)
- 20:30 ATP 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 20:30 ATP 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.