Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 14 gennaio: recuperi di A, coppa d'Africa, Champions volley donne

Una giornata ricca di calcio, basket, pallavolo maschile, pallavolo femminile e tennis caratterizza oggi la programmazione sportiva sulle principali emittenti italiane. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le sfide di Calcio con la Coppa d’Africa, la Serie A e la Bundesliga in evidenza, con match di rilievo come Napoli-Parma, Inter-Lecce e il confronto Colonia-Bayern Monaco. Oltre al calcio, la pallavolo maschile propone numerose partite della Superlega, mentre la pallavolo femminile si concentra sulla CEV Champions League con sfide di alto livello. Non manca il basket, con incontri NBA e appuntamenti di Eurocup. La giornata si completa con gli eventi di tennis tra Australian Open e competizioni ATP & WTA. Diversi incontri sono visibili anche in chiaro, come su Eurosport e Sportitalia, per un’offerta completa e variegata dallo sport nazionale a quello internazionale.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 03:30 NBA, Dallas-Denver (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Eurocup, Reyer Venezia-Slask Wroclaw (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 14:30 Serie C, Renate-Latina (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 Coppa d’Africa, Senegal-Egitto (Sportitalia)
- 18:00 Serie C, Ternana-Potenza (Sky Sport 1, pay)
- 18:30 Serie A, Napoli-Parma (Dazn, pay)
- 18:30 Bundesliga, Wolfsburg-St. Pauli (Sky Sport Calcio, pay)
- 19:30 Coppa d’Africa, Nigeria-Marocco (Sportitalia)
- 20:30 Bundesliga, Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Max, pay)
- 20:30 Bundesliga, Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Serie A, Inter-Lecce (Dazn, pay)
Pallavolo Femminile
- 18:00 CEV Champions League, Scandicci-Le Cannet (Sky Sport Arena, pay)
- 20:00 CEV Champions League, Milano-Lajkovac (Sky Sport 1, pay)
Pallavolo Maschile
- 19:30 SuperLega, Milano-Piacenza (Dazn, pay)
- 20:30 SuperLega, Cuneo-Perugia (Dazn, pay)
- 20:30 SuperLega, Modena-Trentino (Rai Sport)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
- 09:30 Australian Open (Eurosport)
- 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
