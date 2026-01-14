Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 14 gennaio: recuperi di A, coppa d'Africa, Champions volley donne

Scopri i principali eventi sportivi trasmessi oggi in diretta tv sulle emissioni italiane.

Una giornata ricca di calcio, basket, pallavolo maschile, pallavolo femminile e tennis caratterizza oggi la programmazione sportiva sulle principali emittenti italiane. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le sfide di Calcio con la Coppa d’Africa, la Serie A e la Bundesliga in evidenza, con match di rilievo come Napoli-Parma, Inter-Lecce e il confronto Colonia-Bayern Monaco. Oltre al calcio, la pallavolo maschile propone numerose partite della Superlega, mentre la pallavolo femminile si concentra sulla CEV Champions League con sfide di alto livello. Non manca il basket, con incontri NBA e appuntamenti di Eurocup. La giornata si completa con gli eventi di tennis tra Australian Open e competizioni ATP & WTA. Diversi incontri sono visibili anche in chiaro, come su Eurosport e Sportitalia, per un’offerta completa e variegata dallo sport nazionale a quello internazionale.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

03:30 NBA, Dallas-Denver (Sky Sport Basket, pay)

NBA, Dallas-Denver (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Eurocup, Reyer Venezia-Slask Wroclaw (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

14:30 Serie C, Renate-Latina (Sky Sport 1, pay)

Serie C, Renate-Latina (Sky Sport 1, pay) 18:00 Coppa d’Africa, Senegal-Egitto (Sportitalia)

Coppa d’Africa, Senegal-Egitto (Sportitalia) 18:00 Serie C, Ternana-Potenza (Sky Sport 1, pay)

Serie C, Ternana-Potenza (Sky Sport 1, pay) 18:30 Serie A, Napoli-Parma (Dazn, pay)

Serie A, Napoli-Parma (Dazn, pay) 18:30 Bundesliga, Wolfsburg-St. Pauli (Sky Sport Calcio, pay)

Bundesliga, Wolfsburg-St. Pauli (Sky Sport Calcio, pay) 19:30 Coppa d’Africa, Nigeria-Marocco (Sportitalia)

Coppa d’Africa, Nigeria-Marocco (Sportitalia) 20:30 Bundesliga, Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Max, pay)

Bundesliga, Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Max, pay) 20:30 Bundesliga, Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, pay)

Bundesliga, Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Serie A, Inter-Lecce (Dazn, pay)

Pallavolo Femminile

18:00 CEV Champions League, Scandicci-Le Cannet (Sky Sport Arena, pay)

CEV Champions League, Scandicci-Le Cannet (Sky Sport Arena, pay) 20:00 CEV Champions League, Milano-Lajkovac (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Maschile

19:30 SuperLega, Milano-Piacenza (Dazn, pay)

SuperLega, Milano-Piacenza (Dazn, pay) 20:30 SuperLega, Cuneo-Perugia (Dazn, pay)

SuperLega, Cuneo-Perugia (Dazn, pay) 20:30 SuperLega, Modena-Trentino (Rai Sport)

Tennis

06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA (Sky Sport 1, pay) 09:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

