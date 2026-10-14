Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane di oggi, 14 ottobre 2026

La giornata sportiva di mercoledì 14 ottobre 2026 propone un palinsesto ricco e variegato, pronto a soddisfare gli appassionati di calcio, basket, ciclismo e numerosi altri sport. Gli appassionati di calcio potranno seguire le emozionanti partite della UEFA Champions League, con sfide di altissimo livello come Roma-Real Madrid, Manchester City-PSG e molte altre, trasmesse soprattutto sui canali Sky e Amazon Prime Video, con un match in chiaro su TV8.

Intensa anche la programmazione dedicata al basket, con gare di Eurolega ed Eurocup su Sky Sport Basket, Mix e Max. Gli amanti delle due ruote avranno a disposizione eventi da seguire sulla pista ai Mondiali di Shanghai, ma anche corse su strada come il Giro del Veneto. Senza dimenticare la pallavolo femminile con la partita di Serie A1 Chieri-Conegliano, e il tennis tra i tornei WTA e ATP Masters 1000 su Sky Sport Tennis e Arena.

Inoltre, in serata, gli appassionati di hockey su pista avranno l’opportunità di seguire la sfida Italia-Portogallo ai World Skate Games Asunción 2026, in chiaro su Rai Sport. Un’offerta ricchissima sia in chiaro sia a pagamento per vivere intensamente tutto lo sport in diretta televisiva.