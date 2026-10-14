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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 14 ottobre 2026: Champions, Eurolega, tennis e ciclismo

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane di oggi, 14 ottobre 2026

3 min di lettura

La giornata sportiva di mercoledì 14 ottobre 2026 propone un palinsesto ricco e variegato, pronto a soddisfare gli appassionati di calcio, basket, ciclismo e numerosi altri sport. Gli appassionati di calcio potranno seguire le emozionanti partite della UEFA Champions League, con sfide di altissimo livello come Roma-Real Madrid, Manchester City-PSG e molte altre, trasmesse soprattutto sui canali Sky e Amazon Prime Video, con un match in chiaro su TV8.

Intensa anche la programmazione dedicata al basket, con gare di Eurolega ed Eurocup su Sky Sport Basket, Mix e Max. Gli amanti delle due ruote avranno a disposizione eventi da seguire sulla pista ai Mondiali di Shanghai, ma anche corse su strada come il Giro del Veneto. Senza dimenticare la pallavolo femminile con la partita di Serie A1 Chieri-Conegliano, e il tennis tra i tornei WTA e ATP Masters 1000 su Sky Sport Tennis e Arena.

Inoltre, in serata, gli appassionati di hockey su pista avranno l’opportunità di seguire la sfida Italia-Portogallo ai World Skate Games Asunción 2026, in chiaro su Rai Sport. Un’offerta ricchissima sia in chiaro sia a pagamento per vivere intensamente tutto lo sport in diretta televisiva.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 19:00 Eurocup: Aris Thessaloniki-Derthona Tortona (Sky Sport Mix)
  • 19:00 Eurocup: Slask Wroclaw-Napoli Basket (Sky Sport Max)
  • 20:45 Eurolega: Paris Basketball-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)
  • 21:00 Eurocup: Reyer Venezia-Ankara (Sky Sport Mix)
  • 21:00 Eurocup: Tenerife-Maxima Roma (Sky Sport Max)

Calcio

  • 12:00 UEFA Youth League: Roma-Real Madrid U19 (Sky Sport Max)
  • 15:00 Serie C: Latina-Atalanta U23 (Sky Sport Calcio)
  • 18:45 UEFA Champions League: Feyenoord-Como (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 18:45 UEFA Champions League: LASK-Liverpool (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 18:45 Diretta Gol Champions League - 2a giornata (Sky Sport Arena)
  • 19:00 UEFA Champions League: Manchester City-PSG (TV8, Sky Sport Calcio, Sky)
  • 21:00 UEFA Champions League: Roma-Real Madrid (Amazon Prime Video)
  • 21:00 UEFA Champions League: Aston Villa-Fenerbahce (Sky, Sky Sport Arena)
  • 21:00 UEFA Champions League: Real Betis-Porto (Sky)
  • 21:00 UEFA Champions League: Manchester City-PSG (Sky, Sky Sport Calcio)
  • 21:00 UEFA Champions League: Shakhtar Donetsk-AEK Atene (Sky)
  • 21:00 UEFA Champions League: Bodo Glimt-Borussia Dortmund (Sky)
  • 21:00 UEFA Champions League: Slovan-Stoccarda (Sky)
  • 21:00 Diretta Gol Champions League - 2a giornata (Sky Sport 1)

Ciclismo

  • 15:15 Giro del Veneto (Rai 2)
  • 16:00 Giro del Veneto (Eurosport)

Ciclismo Femminile

  • 10:35 Eneco Tour - 1a tappa (Eurosport)

Ciclismo su pista

  • 12:10 Mondiali Shanghai 2026 - 1a giornata (Rai Sport)
  • 12:25 Mondiali Shanghai 2026 - 1a giornata (Eurosport 2)

Hockey su Pista

  • 22:45 World Skate Games Asunción 2026: Italia-Portogallo (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

  • 20:30 Serie A1: Chieri-Conegliano (Rai Sport)

Tennis

  • 05:00 WTA 1000 Wuhan - 4a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 06:00 WTA 1000 Wuhan - 3a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 06:00 ATP Masters 1000 Shanghai - 8a giornata (Sky Sport 1)
  • 12:00 ATP Masters 1000 Shanghai - 8a giornata (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
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