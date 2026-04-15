Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 15 aprile 2026: Champions, finale volley, tennis e non solo

Scopri tutti gli eventi sportivi in programma oggi, dai grandi match di calcio alle competizioni di nuoto e ciclismo

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, ciclismo, nuoto, pallamano femminile, pallavolo femminile e tennis. Oggi la programmazione televisiva propone un mix suggestivo di sport che coinvolgono sia competizioni azzurre sia eventi internazionali di grande rilievo. Nel calcio spiccano gli incontri della UEFA Champions League, con match di altissimo livello come Bayern Monaco-Real Madrid ,trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video, e Arsenal-Sporting che è visibile su più canali, tra cui Sky e TV8. Per gli amanti del ciclismo, Eurosport offre la diretta delle tappe della gara O Gran Camiño e della Ronde van Limburg.

Il nuoto celebra i Campionati Italiani Primaverili a Riccione, in onda gratuitamente su Rai Sport. Il tennis, con ATP e WTA, propone un’intensa programmazione su Sky Sport Mix, Tennis e Sky Sport 1, offrendo contenuti per i tifosi di ogni livello. Non mancano poi gli impegni di pallavolo femminile con gara-2 della finale Scudetto Milano-Conegliano di Serie A1 e della pallamano femminile con le qualificazioni agli Europei 2026, entrambe visibili su canali molto seguiti come Rai Sport e Sky Sport Arena. Una giornata imperdibile per gli appassionati sportivi con ampie possibilità di scelta tra contenuti in chiaro e a pagamento.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO

21:00 UEFA Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid (Amazon Prime Video, pay)

UEFA Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid (Amazon Prime Video, pay) 21:00 UEFA Champions League: Arsenal-Sporting (Sky, Amazon Prime Video, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay)

UEFA Champions League: Arsenal-Sporting (Sky, Amazon Prime Video, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay) 21:00 UEFA Champions League: Arsenal-Sporting (TV8, free)

CICLISMO

13:30 O Gran Camiño – 2a tappa (Eurosport, free)

O Gran Camiño – 2a tappa (Eurosport, free) 15:30 Ronde van Limburg (Eurosport, free)

NUOTO

18:00 Campionati Italiani Primaverili Riccione 2026 (Rai Sport, free)

PALLAMANO FEMMINILE

14:00 Qualificazioni Europei 2026: Svizzera-Italia (Sky Sport Arena, pay)

PALLAVOLO FEMMINILE

20:30 Serie A1: Milano-Conegliano (Rai Sport, free)

TENNIS

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)