Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 15 ottobre 2025: Eurolega e A1 femminile

Scopri il palinsesto completo degli appuntamenti sportivi di oggi, tra ciclismo, tennis, pallavolo femminile e basket.

Pubblicato:

Oggi la programmazione sportiva televisiva propone un ricco ventaglio di appuntamenti per gli appassionati di basket, ciclismo, ciclismo femminile, pallavolo femminile e tennis. La giornata è un mosaico di eventi molto diversi tra loro, con gare di alta qualità e campionati di rilievo nazionale e internazionale.
Di particolare interesse la prima tappa del Tour of Holland di ciclismo, che sarà trasmessa in chiaro su Eurosport. Da non perdere anche i momenti del Giro del Veneto, con dirette su Rai Sport e Rai 2. Per gli appassionati di pallavolo femminile la Serie A1 offre tre incontri molto attesi con Florence-Macerata e Busto Arsizio-Bergamo in onda su DAZN a pagamento, mentre Novara-Chieri si potrà seguire gratuitamente su Rai Sport.
La pallavolo si unisce alla programmazione di basket con le sfide dell’Eurocup e dell’Eurolega, rispettivamente Reyer Venezia-Neptunas Klaipeda su Sky Sport Basket e Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1. Infine, i fan del tennis avranno diverse opzioni di visione per i match ATP e WTA, soprattutto nelle prime ore della giornata, tutte a pagamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 20:00 Eurocup, Reyer Venezia vs Neptunas Klaipeda (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:30 Eurolega, Virtus Bologna vs Monaco (Sky Sport 1, pay)

CICLISMO

  • 15:00 Tour of Holland, 1a tappa (Eurosport, free)
  • 15:40 Giro del Veneto (Rai 2, free)

CICLISMO FEMMINILE

  • 11:25 Giro del Veneto (Rai Sport, free)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 19:15 Serie A1, Novara vs Chieri (Rai Sport, free)
  • 20:00 Serie A1, Firenze vs Macerata (Dazn, pay)
  • 20:30 Serie A1, Busto Arsizio vs Bergamo (Dazn, pay)

TENNIS

  • 04:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, Sky Sport 1, pay)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1, Sky Sport Mix, pay)

