Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 15 ottobre 2025: Eurolega e A1 femminile

Scopri il palinsesto completo degli appuntamenti sportivi di oggi, tra ciclismo, tennis, pallavolo femminile e basket.

Oggi la programmazione sportiva televisiva propone un ricco ventaglio di appuntamenti per gli appassionati di basket, ciclismo, ciclismo femminile, pallavolo femminile e tennis. La giornata è un mosaico di eventi molto diversi tra loro, con gare di alta qualità e campionati di rilievo nazionale e internazionale.

Di particolare interesse la prima tappa del Tour of Holland di ciclismo, che sarà trasmessa in chiaro su Eurosport. Da non perdere anche i momenti del Giro del Veneto, con dirette su Rai Sport e Rai 2. Per gli appassionati di pallavolo femminile la Serie A1 offre tre incontri molto attesi con Florence-Macerata e Busto Arsizio-Bergamo in onda su DAZN a pagamento, mentre Novara-Chieri si potrà seguire gratuitamente su Rai Sport.

La pallavolo si unisce alla programmazione di basket con le sfide dell’Eurocup e dell’Eurolega, rispettivamente Reyer Venezia-Neptunas Klaipeda su Sky Sport Basket e Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1. Infine, i fan del tennis avranno diverse opzioni di visione per i match ATP e WTA, soprattutto nelle prime ore della giornata, tutte a pagamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:00 Eurocup, Reyer Venezia vs Neptunas Klaipeda (Sky Sport Basket, pay)

Eurocup, Reyer Venezia vs Neptunas Klaipeda (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Eurolega, Virtus Bologna vs Monaco (Sky Sport 1, pay)

CICLISMO

15:00 Tour of Holland, 1a tappa (Eurosport, free)

Tour of Holland, 1a tappa (Eurosport, free) 15:40 Giro del Veneto (Rai 2, free)

CICLISMO FEMMINILE

11:25 Giro del Veneto (Rai Sport, free)

PALLAVOLO FEMMINILE

19:15 Serie A1, Novara vs Chieri (Rai Sport, free)

Serie A1, Novara vs Chieri (Rai Sport, free) 20:00 Serie A1, Firenze vs Macerata (Dazn, pay)

Serie A1, Firenze vs Macerata (Dazn, pay) 20:30 Serie A1, Busto Arsizio vs Bergamo (Dazn, pay)

TENNIS

04:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, Sky Sport 1, pay) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1, Sky Sport Mix, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp