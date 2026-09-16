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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 16 settembre 2026: al via l'Europa League, c'è subito il Milan

Scopri la ricca offerta sportiva in diretta TV per oggi: calcio, ciclismo, pallavolo, tennis e calcio femminile in evidenza

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi propone un palinsesto sportivo davvero ricco e variegato, con tante discipline rappresentate sulle principali emittenti italiane. Dal mattino fino a tarda serata, gli appassionati potranno seguire in diretta i più importanti appuntamenti di calcio, ciclismo, pallavolo maschile, calcio femminile e tennis, con eventi trasmessi sia in chiaro che in pay TV. Di forte interesse le gare della UEFA Europa League che vedono impegnate squadre come Milan, Benfica, Lione e Rennes, disponibili principalmente su Sky e Sky Sport. Per gli amanti delle due ruote, spiccano le tappe del Giro d’Abruzzo e del Giro del Lussemburgo, visibili su Rai Sport ed Eurosport. Tra le discipline meno seguite tradizionalmente, ma ugualmente coinvolgenti, troviamo la pallavolo maschile con il confronto tra Danimarca e Serbia agli Europei 2026. Altro appuntamento da non perdere è la sfida di calcio femminile con Italia-Cina valida per i Mondiali U20 e visibile in diretta su Rai Sport. Infine, il tennis di ATP & WTA offre partite di livello sui canali Sky Sport Tennis, riservate agli abbonati. Una giornata intensa e completa per chi ama seguire il mondo dello sport da casa, con un’offerta trasversale e di qualità.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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CALCIO

  • 18.30 Serie C: Ostiamare-Ravenna (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18.45 UEFA Europa League: Ararat Armenia-Sparta Praga (Sky, pay)
  • 18.45 UEFA Europa League: Omonia Nicosia-Celta Vigo (Sky, pay)
  • 18.45 UEFA Europa League: FC Ararat-Armenia (Sky Sport Max, pay)
  • 21.00 UEFA Europa League: Anderlecht-Lione (Sky, pay)
  • 21.00 UEFA Europa League: Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria (Sky, pay)
  • 21.00 UEFA Europa League: Olympiacos-Jagiellonia Bialystok (Sky, pay)
  • 21.00 UEFA Europa League: Bayer Leverkusen-Celje (Sky, pay)
  • 21.00 UEFA Europa League: Sturm Graz-Rennes (Sky, pay)
  • 21.00 UEFA Europa League: Sunderland-AZ Alkmaar (Sky, pay)
  • 21.00 UEFA Europa League: Milan-Benfica (Sky, pay)
  • 21.00 Serie C: Vis Pesaro-Reggiana (Rai Sport, free)
  • 21.00 Serie C: Perugia-Spezia (Sky Sport Calcio, pay)
  • 21.00 Diretta Gol Europa League (Sky Sport Max, pay)

CALCIO FEMMINILE

  • 18.30 Mondiali U20 Polonia 2026: Italia-Cina (Rai Sport, free)

CICLISMO

  • 13.35 Giro d'Abruzzo, 2a tappa Popoli Terme-Caramanico Terme (Eurosport, free)
  • 13.35 Giro d'Abruzzo, 2a tappa (Rai Sport, free)
  • 15.35 Grand Prix Wallonie (Rai Sport, free)
  • 17.20 Giro del Lussemburgo, 1a tappa (Eurosport, free)

PALLAVOLO MASCHILE

  • 16.00 Europei 2026: Danimarca-Serbia (Sky Sport Arena e Sky Sport 1, pay)
  • 19.00 Europei 2026: Francia-Romania (Sky Sport Arena, pay)

TENNIS

  • 18.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
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