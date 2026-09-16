Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 16 settembre 2026: al via l'Europa League, c'è subito il Milan

Scopri la ricca offerta sportiva in diretta TV per oggi: calcio, ciclismo, pallavolo, tennis e calcio femminile in evidenza

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi propone un palinsesto sportivo davvero ricco e variegato, con tante discipline rappresentate sulle principali emittenti italiane. Dal mattino fino a tarda serata, gli appassionati potranno seguire in diretta i più importanti appuntamenti di calcio, ciclismo, pallavolo maschile, calcio femminile e tennis, con eventi trasmessi sia in chiaro che in pay TV. Di forte interesse le gare della UEFA Europa League che vedono impegnate squadre come Milan, Benfica, Lione e Rennes, disponibili principalmente su Sky e Sky Sport. Per gli amanti delle due ruote, spiccano le tappe del Giro d’Abruzzo e del Giro del Lussemburgo, visibili su Rai Sport ed Eurosport. Tra le discipline meno seguite tradizionalmente, ma ugualmente coinvolgenti, troviamo la pallavolo maschile con il confronto tra Danimarca e Serbia agli Europei 2026. Altro appuntamento da non perdere è la sfida di calcio femminile con Italia-Cina valida per i Mondiali U20 e visibile in diretta su Rai Sport. Infine, il tennis di ATP & WTA offre partite di livello sui canali Sky Sport Tennis, riservate agli abbonati. Una giornata intensa e completa per chi ama seguire il mondo dello sport da casa, con un’offerta trasversale e di qualità.