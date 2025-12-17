Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 17 dicembre 2025: Primavera, Eurolega basket e Atp finals Next Gen

La giornata di oggi è ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e tennis, seguiti dalle trasmissioni in diretta sulle principali emittenti italiane. Gli spettatori potranno seguire in particolare gli incontri di Next Gen ATP Finals nel tennis, con un ricco calendario di partite Round Robin trasmesse su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, tutte in pay TV. Per il calcio spazio al campionato Primavera 1 con le sfide Lecce-Napoli, Verona-Inter e Sassuolo-Bologna, tutte in chiaro su Sportitalia, offrendosi così un’ottima occasione per vedere giovani promesse in azione. Nel basket da non perdere invece gli appuntamenti di Eurolega ed Eurocup: Partizan-Virtus Bologna e Reyer Venezia-Bahcesehir, trasmessi su Sky Sport Basket, Sky Sport Arena e Sky Sport 1 con abbonamento richiesto. In aggiunta, il basket femminile offre l’interessante match Schio-Praga, visibile in diretta gratuita su Rai Sport. Un ventaglio di eventi ampio e variegato, che saprà soddisfare gli appassionati delle principali discipline sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:00 Eurocup: Reyer Venezia-Bahcesehir (Sky Sport Arena)
- 20:30 Eurolega: Partizan-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Partizan-Virtus Bologna (Sky Sport 1)
Basket Femminile
- 20:00 Eurolega: Schio-Praga (Rai Sport)
Calcio
- 12:00 Primavera 1: Lecce-Napoli (Sportitalia)
- 16:00 Primavera 1: Verona-Inter (Sportitalia)
- 18:00 Primavera 1: Sassuolo-Bologna (Sportitalia)
Tennis
- 12:00 Next Gen ATP Finals – Singles Round Robin Match 1 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 13:30 Next Gen ATP Finals – Singles Round Robin Match 2 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 17:00 Next Gen ATP Finals – Singles Round Robin Match 3 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 18:30 Next Gen ATP Finals – Singles Round Robin Match 4 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.