Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 17 settembre 2025: Ajax-Inter, Psg-Atalanta e Mondiali di atletica

Calcio, ciclismo, atletica e tennis: tutti gli eventi sportivi in onda oggi in diretta sulle principali emittenti TV.

Oggi il palinsesto sportivo offre una programmazione ricca e variegata, ideale per gli appassionati di diverse discipline. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le competizioni di calcio, con la UEFA Champions League che propone diverse partite di grande interesse, tra cui gli incontri di Liverpool, PSG, Bayern Monaco e tante altre squadre di livello internazionale, trasmesse su canali pay come Sky e Amazon Prime Video ma anche in chiaro su TV8.

Non mancano le emozioni del ciclismo, con la prima tappa del Giro di Slovacchia e del Giro del Lussemburgo, visibili in chiaro su Eurosport 2, mentre gli appassionati di atletica leggera possono seguire i Mondiali di Tokyo 2025 su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport.

Per tutti gli amanti della racchetta, l’ampia copertura del torneo ATP & WTA è garantita da Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, per una giornata tutta da vivere live nelle principali discipline sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

12:00 Mondiali Tokyo 2025 – 5a giornata (Sessione serale) (Rai Sport, in chiaro, gratuito)

13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 5a giornata (Sessione serale) (Rai 2, in chiaro, gratuito)

17:00 Mondiali Tokyo 2025 – 5a giornata (Sessione serale) (Eurosport, in chiaro, gratuito)

Calcio

18:45 UEFA Champions League – Olympiacos-Pafos (Sky, Sky Sport Calcio, pay)

18:45 UEFA Champions League – Slavia Praga-Bodo Glimt (Sky, Sky Sport Arena, pay)

18:45 UEFA Champions League – Diretta Gol 1a giornata (Sky Sport 1, Sky Sport Arena, pay)

19:00 Serie C – Virtus Verona-Inter U23 (Sky Sport Max, pay)

20:00 Serie C – Salernitana-Atalanta U23 (Sky Sport Mix, pay)

21:00 UEFA Champions League – Ajax-Inter (Amazon Prime Video, pay)

21:00 UEFA Champions League – Bayern Monaco-Chelsea (Sky, Sky Sport Max, pay)

21:00 UEFA Champions League – Liverpool-Atletico Madrid (Sky, Sky Sport Calcio, pay; TV8, in chiaro, gratuito)

21:00 UEFA Champions League – PSG-Atalanta (Sky, Sky Sport 1, pay)

Ciclismo

15:00 Giro di Slovacchia – 1a tappa (Eurosport 2, in chiaro, gratuito)

17:00 Giro del Lussemburgo – 1a tappa (Eurosport 2, in chiaro, gratuito)

Tennis

07:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, pay)

