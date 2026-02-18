Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 18 febbraio 2026: Milan-Como, Champions League, Olimpiadi e Sinner

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo maschile, tennis, sci alpino e delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. I riflettori sono puntati soprattutto sulla UEFA Champions League con sfide importanti tra team di alto livello come Inter con Bodo Glimt, Milan contro Como per la Serie A e numerosi match trasmessi su Sky, DAZN e Amazon Prime Video. Il basket vede impegnate squadre di vertice nella Coppa Italia con due partite trasmesse da Sky Sport Basket. Interessante anche la pallavolo maschile con match di Champions League in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport Arena.
Non mancano gli appuntamenti con il tennis internazionale, trasmesso da Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, con Sinner che a Doha sfida Pypirin mentre le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 offrono una serie di eventi su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport, in particolare nel sci alpino con le manches di slalom femminile. Questa giornata esporta una varietà che accontenta davvero ogni tipologia di appassionato, sia amatori che tifosi di eventi top.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 18:00 Coppa Italia: Germani Brescia-Udine (Sky Sport Basket, pay)
- 20:45 Coppa Italia: Olimpia Milano-Trieste (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 18:45 UEFA Champions League: Qarabag-Newcastle (Sky, pay)
- 20:45 Serie A: Milan-Como (Dazn, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Bodo Glimt-Inter (Amazon Prime Video, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Olympiacos-Bayer Leverkusen (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Bruges-Atletico Madrid (Sky, pay)
- 21:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1, pay)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 08:00 Programmazione generale (Eurosport, free)
- 09:00 Programmazione generale (Eurosport, free)
- 09:45 Programmazione generale (Rai 2, free)
- 09:45 Programmazione generale (Rai Sport, free)
- 10:00 Sci Alpino – Slalom F (1a manche) (Eurosport, free)
- 10:00 Sci Alpino – Slalom F (1a manche) (Rai 2, free)
- 11:00 Programmazione generale (Eurosport, free)
- 11:00 Programmazione generale (Rai 2, free)
- 12:10 Programmazione generale (Rai Sport, free)
- 13:30 Sci Alpino – Slalom F (2a manche) (Eurosport, free)
- 13:30 Sci Alpino – Slalom F (2a manche) (Rai 2, free)
- 14:30 Programmazione generale (Eurosport, free)
- 14:30 Programmazione generale (Rai 2, free)
- 18:10 Programmazione generale (Rai Sport, free)
- 18:10 Programmazione generale (Rai 2, free)
- 21:00 Programmazione generale (Rai 2, free)
Pallavolo Maschile
- 18:30 CEV Champions League: Civitanova-Varsavia (Sky Sport Arena, pay)
- 19:30 CEV Champions League: Berlino-Perugia (Sky Sport Max, pay)
- 20:30 CEV Champions League: Trentino-Ankara (Sky Sport Mix, pay)
- 20:30 CEV Champions League: Trentino-Ziirat Ankara (Sky Sport Arena, pay)
Tennis
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
Sci Alpino
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.