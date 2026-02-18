Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 18 febbraio 2026: Milan-Como, Champions League, Olimpiadi e Sinner

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv di oggi, dal calcio alla pallavolo, passando per le Olimpiadi invernali.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo maschile, tennis, sci alpino e delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. I riflettori sono puntati soprattutto sulla UEFA Champions League con sfide importanti tra team di alto livello come Inter con Bodo Glimt, Milan contro Como per la Serie A e numerosi match trasmessi su Sky, DAZN e Amazon Prime Video. Il basket vede impegnate squadre di vertice nella Coppa Italia con due partite trasmesse da Sky Sport Basket. Interessante anche la pallavolo maschile con match di Champions League in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport Arena.

Non mancano gli appuntamenti con il tennis internazionale, trasmesso da Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, con Sinner che a Doha sfida Pypirin mentre le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 offrono una serie di eventi su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport, in particolare nel sci alpino con le manches di slalom femminile. Questa giornata esporta una varietà che accontenta davvero ogni tipologia di appassionato, sia amatori che tifosi di eventi top.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:00 Coppa Italia: Germani Brescia-Udine (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:45 UEFA Champions League: Qarabag-Newcastle (Sky, pay)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

08:00 Programmazione generale (Eurosport, free)

Programmazione generale (Rai Sport, free) 10:00 Sci Alpino – Slalom F (1a manche) (Eurosport, free)

Programmazione generale (Rai Sport, free) 13:30 Sci Alpino – Slalom F (2a manche) (Eurosport, free)

Pallavolo Maschile

18:30 CEV Champions League: Civitanova-Varsavia (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

08:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

Sci Alpino

10:00 Slalom F (1a manche) – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (Eurosport, free)

