Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 18 marzo 2026: Champions, Miami Open, ciclismo e volley

Tutte le dirette sportive da calcio, tennis e ciclismo a pallavolo fino al curling femminile.

Una ricca giornata di appuntamenti sportivi attende gli appassionati italiani con un palinsesto pieno di incontri live su molteplici canali televisivi. Oggi si potrà seguire in diretta una vasta offerta che spazia dal calcio, protagonista assoluto con la UEFA Champions League, la Serie B, la UEFA Europa League, la Coppa Italia Serie C e la UEFA Youth League, al tennis con le emozioni dell’ATP & WTA 1000 Miami. Gli appassionati di ciclismo avranno la possibilità di assistere alle gare Nokere Koerse e Milano-Torino trasmesse principalmente da Eurosport 2 e Rai Sport. Per chi cerca discipline diverse, il pallavolo, sia maschile che femminile, offre sfide di alto livello con la SuperLega e la CEV Champions League.

Da non perdere è il match di curling femminile tra Usa e Italia, visibile gratuitamente su Eurosport, che arricchisce ulteriormente la programmazione sportiva. In generale, molti eventi importanti sono trasmessi da piattaforme pay come Sky, Dazn e Amazon Prime Video, ma ci sono anche diverse opzioni gratuite, come per esempio la partita Liverpool-Galatasaray su TV8. Questa varietà rende la giornata odierna interessante e accessibile per tutti i tifosi e gli sportivi, con appuntamenti live che coprono tutto l’arco della giornata, dal mattino al tardo sera, andando incontro a tutte le preferenze sportive.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO

16:00 UEFA Youth League: Inter-Benfica (Sky Sport 1)

UEFA Youth League: Inter-Benfica (Sky Sport 1) 16:30 UEFA Europa League: Sporting Braga-Ferencvaros / Braga-Ferencvaros (Sky, Sky Sport Calcio)

UEFA Europa League: Sporting Braga-Ferencvaros / Braga-Ferencvaros (Sky, Sky Sport Calcio) 18:45 UEFA Champions League: Barcellona-Newcastle (Sky, Sky Sport 1)

UEFA Champions League: Barcellona-Newcastle (Sky, Sky Sport 1) 19:00 Serie B: Frosinone-Bari (Dazn)

Serie B: Frosinone-Bari (Dazn) 20:00 Serie B: Avellino-Sudtirol, Carrarese-Sampdoria, Pescara-Virtus Entella (Dazn)

Serie B: Avellino-Sudtirol, Carrarese-Sampdoria, Pescara-Virtus Entella (Dazn) 20:30 Coppa Italia Serie C: Potenza-Latina (Rai Sport)

Coppa Italia Serie C: Potenza-Latina (Rai Sport) 21:00 UEFA Champions League: Bayern Monaco-Atalanta (Amazon Prime Video)

UEFA Champions League: Bayern Monaco-Atalanta (Amazon Prime Video) 21:00 UEFA Champions League: Liverpool-Galatasaray (Sky, Sky Sport Calcio, TV8)

UEFA Champions League: Liverpool-Galatasaray (Sky, Sky Sport Calcio, TV8) 21:00 UEFA Champions League: Tottenham-Atletico Madrid (Sky, Sky Sport Mix)

UEFA Champions League: Tottenham-Atletico Madrid (Sky, Sky Sport Mix) 21:00 Diretta Gol Champions League: Diretta Gol Ucl (Sky Sport 1)

CURLING FEMMINILE

21:00 Mondiali: Usa-Italia (Eurosport)

CICLISMO

12:15 Nokere Koerse (Eurosport 2)

Nokere Koerse (Eurosport 2) 14:20 Milano-Torino (Eurosport 2, Rai Sport)

Milano-Torino (Eurosport 2, Rai Sport) 16:40 Nokere Koerse (Eurosport 2)

PALLAVOLO FEMMINILE

20:30 CEV Champions League: Conegliano-Ankara (Sky Sport Max)

PALLAVOLO MASCHILE

20:30 SuperLega: Trento-Civitanova, Verona-Milano (Dazn)

TENNIS

16:00 ATP & WTA 1000 Miami 2a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA 1000 Miami 2a giornata (Sky Sport Tennis) 16:00 ATP & WTA 1000 Miami 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Arena)