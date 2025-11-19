Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 19 novembre: Eurocup basket, volley donne e Nba

Una panoramica completa sugli eventi sportivi principali trasmessi oggi in diretta TV

Giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di basket e pallavolo femminile, con match che promettono emozioni e grande spettacolo sui canali sportivi a pagamento. Tra le partite di basket, spiccano gli incontri di Eurocup con la gara tra Manresa e Reyer Venezia, il cui interesse è amplificato dalla doppia trasmissione su due diversi canali Sky. La NBA non è da meno, proponendo sfide di alta qualità come Miami-Golden State e Dallas-New York, entrambe visibili su Sky Sport Basket nelle ore notturne, per gli amanti del grande basket oltreoceano.
Il pallavolo femminile di Serie A1 vede in campo la sfida tra Conegliano e Busto Arsizio, una gara fondamentale per entrambe le squadre che puntano a consolidare la loro posizione in campionato. Tutti gli eventi sono accessibili tramite piattaforme a pagamento, con Dazn e Sky Sport a farla da padrone, garantendo un’offerta ampia e variegata per seguire dal vivo le proprie discipline preferite.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 01:00 NBA, Miami-Golden State (Sky Sport Basket)
  • 03:30 NBA, Dallas-New York (Sky Sport Basket)
  • 20:00 Eurocup, Manresa-Reyer Venezia (Sky Sport Basket)
  • 20:00 Eurocup, Manresa-Reyer Venezia (Sky Sport 1)

Pallavolo Femminile

  • 20:00 Serie A1, Conegliano-Busto Arsizio (Dazn)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

