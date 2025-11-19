Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 19 novembre: Eurocup basket, volley donne e Nba

Una panoramica completa sugli eventi sportivi principali trasmessi oggi in diretta TV

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di basket e pallavolo femminile, con match che promettono emozioni e grande spettacolo sui canali sportivi a pagamento. Tra le partite di basket, spiccano gli incontri di Eurocup con la gara tra Manresa e Reyer Venezia, il cui interesse è amplificato dalla doppia trasmissione su due diversi canali Sky. La NBA non è da meno, proponendo sfide di alta qualità come Miami-Golden State e Dallas-New York, entrambe visibili su Sky Sport Basket nelle ore notturne, per gli amanti del grande basket oltreoceano.

Il pallavolo femminile di Serie A1 vede in campo la sfida tra Conegliano e Busto Arsizio, una gara fondamentale per entrambe le squadre che puntano a consolidare la loro posizione in campionato. Tutti gli eventi sono accessibili tramite piattaforme a pagamento, con Dazn e Sky Sport a farla da padrone, garantendo un’offerta ampia e variegata per seguire dal vivo le proprie discipline preferite.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA, Miami-Golden State (Sky Sport Basket)

NBA, Miami-Golden State (Sky Sport Basket) 03:30 NBA, Dallas-New York (Sky Sport Basket)

NBA, Dallas-New York (Sky Sport Basket) 20:00 Eurocup, Manresa-Reyer Venezia (Sky Sport Basket)

Eurocup, Manresa-Reyer Venezia (Sky Sport Basket) 20:00 Eurocup, Manresa-Reyer Venezia (Sky Sport 1)

Pallavolo Femminile

20:00 Serie A1, Conegliano-Busto Arsizio (Dazn)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp