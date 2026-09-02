Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV, dal ciclismo al tennis fino alla pallavolo femminile

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La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di ciclismo, calcio, tennis, pallavolo femminile e i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La programmazione televisiva offre una vasta scelta di eventi, spaziando tra competizioni di alto livello e incontri di rilievo nazionale e internazionale, trasmessi sia in chiaro che su piattaforme pay TV.

Nel calcio, protagonista assoluto della giornata, la Coppa Italia propone due incontri importanti: Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia, visibili sia su Mediaset Infinity in pay TV che in chiaro su Italia 1, per garantire a tutti la possibilità di seguire le gare. Il ciclismo offre l’11a tappa de La Vuelta su Eurosport, evento di grande interesse per gli amanti delle ruote veloci.

Nel tennis, il prestigioso US Open entra nel vivo con la 4a giornata, trasmessa su più canali Sky, offrendo agli spettatori gare appassionanti da non perdere. Per gli appassionati di pallavolo femminile, gli Europei 2026 offrono spettacolo con partite in chiaro su Rai 2 e altri match trasmessi su Sky Sport Arena.

Infine, i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 animano Rai Sport con numerosi appuntamenti nel corso della giornata, offrendo una vetrina importante per i giovani talenti e le discipline più variegate.