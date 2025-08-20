Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 20 agosto 2025

La guida completa agli eventi sportivi in diretta tv di oggi, per un palinsesto ricco ed emozionante

Oggi il palinsesto sportivo offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di diverse discipline. Fra gli sport più seguiti troviamo il ciclismo, con la 1ª tappa del Renewi Tour, trasmessa in chiaro su Eurosport, un’occasione perfetta per vivere emozioni in diretta senza necessità di abbonamento. Il mondo del tennis domina invece il pomeriggio e la prima serata con i tornei ATP & WTA e gli incontri degli US Open – Doppio Misto, disponibili su diverse piattaforme Sky Sport, tutte a pagamento, e su Supertennis, gratuitamente.

Non mancano poi gli appassionati di atletica leggera che potranno seguire la tappa di Losanna della prestigiosa Diamond League grazie a Sky Sport Arena. Infine, la serata si chiude con il grande spettacolo del calcio, con le importanti sfide play-off di UEFA Champions League, trasmesse in esclusiva da Sky Sport Calcio. Un ventaglio di appuntamenti ricco e variegato, che valorizza il panorama sportivo odierno mostrando attenzione a più discipline e copertura televisiva per tutti i gusti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

20:00 Diamond League, Losanna (Sky Sport Arena)

Calcio

21:00 UEFA Champions League, Play-Off (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

15:30 Renewi Tour, 1a tappa (Eurosport, in chiaro)

Tennis

17:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max) 17:00 US Open, Doppio Misto (Sky Sport 1)