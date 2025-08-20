Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 20 agosto 2025

Oggi il palinsesto sportivo offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di diverse discipline. Fra gli sport più seguiti troviamo il ciclismo, con la 1ª tappa del Renewi Tour, trasmessa in chiaro su Eurosport, un’occasione perfetta per vivere emozioni in diretta senza necessità di abbonamento. Il mondo del tennis domina invece il pomeriggio e la prima serata con i tornei ATP & WTA e gli incontri degli US Open – Doppio Misto, disponibili su diverse piattaforme Sky Sport, tutte a pagamento, e su Supertennis, gratuitamente.
Non mancano poi gli appassionati di atletica leggera che potranno seguire la tappa di Losanna della prestigiosa Diamond League grazie a Sky Sport Arena. Infine, la serata si chiude con il grande spettacolo del calcio, con le importanti sfide play-off di UEFA Champions League, trasmesse in esclusiva da Sky Sport Calcio. Un ventaglio di appuntamenti ricco e variegato, che valorizza il panorama sportivo odierno mostrando attenzione a più discipline e copertura televisiva per tutti i gusti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 20:00 Diamond League, Losanna (Sky Sport Arena)
Calcio
- 21:00 UEFA Champions League, Play-Off (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 15:30 Renewi Tour, 1a tappa (Eurosport, in chiaro)
Tennis
- 17:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max)
- 17:00 US Open, Doppio Misto (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.