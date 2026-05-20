Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 20 maggio 2026: Giro, finale Europa League e tanto tennis

La giornata di oggi propone una ricca offerta per gli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, ciclismo, pallanuoto e tennis. Numerosi eventi in diretta sulle principali emittenti italiane tra cui Rai Sport, Sky e Sportitalia renderanno il palinsesto molto interessante. Da seguire con particolare attenzione il Giro d’Italia con la 11a tappa Porcari-Chiavari, in onda in chiaro su Rai 2 ed Eurosport, mentre gli amanti del calcio avranno occasione di vedere partite di Serie C come Catania-Lecco e Ravenna-Salernitana, e le sfide della UEFA Europa League con Friburgo contro Aston Villa trasmesse da Sky.
Per il tennis, gli incontri ATP & WTA saranno visibili sulle piattaforme Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, anche se in pay tv. Completa il quadro la pallanuoto con l’attesa sfida LEN Champions League tra Novi Beograd e Brescia su Sky Sport Max. Insomma, le opzioni sono molteplici e soddisferanno ogni tipo di tifoso e spettatore interessato a uno sport praticato o seguito con passione.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 15:45 Meeting di Savona (Rai Sport, diretta gratuita)
Basket
- 02:30 NBA Western Conference Finals G1 (Sky Sport 1, pay tv)
Calcio
- 20:00 Saudi League: Al Khaleej – Al Ahli (Sportitalia, diretta gratuita)
- 20:30 Serie C: Catania – Lecco (Sky Sport Calcio, pay tv)
- 20:45 Serie C: Ravenna – Salernitana (Rai Sport, diretta gratuita)
- 21:00 UEFA Europa League: Friburgo – Aston Villa (Sky, Sky Sport 1, pay tv)
Ciclismo
- 12:00 Giro d’Italia – 11a tappa: Porcari-Chiavari (Eurosport, diretta gratuita)
- 12:20 Giro d’Italia – 11a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, diretta gratuita)
- 14:05 Giro d’Italia – 11a tappa: Porcari-Chiavari (Rai 2, diretta gratuita)
Pallanuoto
- 20:30 LEN Champions League: Novi Beograd – Brescia (Sky Sport Max, pay tv)
Tennis
- 10:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, pay tv)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.