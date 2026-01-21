Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: Champions League, Australian Open ed Europei pallanuoto

Oggi la programmazione sportiva italiana propone un palinsesto ricco di appuntamenti live dedicati a diversi sport. Il tennis domina la mattinata con la lunga diretta dell’Australian Open su Eurosport ed Eurosport 2, con match a partire dalle prime ore della giornata. Spostandoci verso il calcio, il pomeriggio offre diversi incontri di Primavera 1 e la serata si concentra su una carrellata di partite spettacolari della UEFA Champions League, trasmesse su Sky, Sky Sport 1, Amazon Prime Video e TV8. Anche il basket non è da meno, con la NBA in notte, Eurocup ed Eurolega in prime time, e la Serie A2 in seconda serata, tutte live su Sky Sport Basket e Rai Sport. Senza dimenticare il spettacolo della pallanuoto maschile con l’importante sfida tra Italia e Croazia, e la pallavolo maschile con gli incontri di CEV Champions League su Sky Sport Arena e Sky Sport Max. Una giornata varia e intensa per gli appassionati che possono scegliere tra sport individuali e di squadra, eventi nazionali e competizioni europee, con una selezione di dirette anche gratuite sui canali generalisti e specializzati.
Basket
- 03:30 NBA: Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket, pay)
- 18:00 Eurocup: Lietkabelis-Aquila Trento (Sky Sport Basket, pay)
- 19:30 Eurocup: Towers Hamburg-Reyer Venezia (Sky Sport Mix, pay)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Fenerbahce (Sky Sport Basket, pay)
- 20:45 Serie A2: Cremona-Pistoia (Rai Sport, free)
Calcio
- 12:00 Primavera 1: Lecce-Juventus (Sportitalia, free)
- 14:00 Primavera 1: Napoli-Atalanta (Sportitalia, free)
- 18:30 Saudi League: Damac-Al Nassr (Sportitalia, free)
- 18:45 UEFA Champions League: Galatasaray-Atletico Madrid (Sky Sport 1, pay)
- 18:45 UEFA Champions League: Galatasaray-Atletico Madrid (Sky, pay)
- 18:45 UEFA Champions League: Qarabag-Eintracht Francoforte (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Juventus-Benfica (Amazon Prime Video, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Olympique Marsiglia-Liverpool (TV8, free)
- 21:00 UEFA Champions League: Atalanta-Athletic Bilbao (Sky Sport 1, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Atalanta-Athletic Bilbao (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Chelsea-Pafos (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Bayern Monaco-Union Saint Gilloise (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Newcastle-PSV (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Olympique Marsiglia-Liverpool (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Slavia Praga-Barcellona (Sky, pay)
Calcio a 5 Femminile
- 18:00 Coppa Italia Serie A Futsal: Ternana Women-Inter (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:30 Coppa Italia Serie A Futsal: Lazio Women-Roma (Sky Sport Calcio, pay)
Pallanuoto Maschile
- 18:00 Europei Belgrado 2026: Italia-Croazia (Rai Sport, free)
Pallavolo Maschile
- 18:00 CEV Champions League: Ankara-Trentino (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 CEV Champions League: Perugia-Berlino (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 CEV Champions League: Varsavia-Civitanova (Sky Sport Max, pay)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 01:30 Australian Open (Eurosport 2, free)
- 04:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 04:30 Australian Open (Eurosport 2, free)
- 06:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 06:30 Australian Open (Eurosport 2, free)
- 08:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 09:00 Australian Open (Eurosport 2, free)
- 11:00 Australian Open (Eurosport, free)
- 11:00 Australian Open (Eurosport 2, free)
