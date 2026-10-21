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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 21 ottobre: Champions League, Eurolega e tennis

Champions League in serata, Eurolega ed Eurocup nel basket e tennis ATP e WTA in diretta

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Redazione

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La programmazione sportiva di oggi, mercoledì 21 ottobre, propone appuntamenti di basket, calcio e tennis, con dirette distribuite tra mattina e sera. Si comincia nelle prime ore del giorno con il tennis: i tornei ATP e WTA sono in onda alle 4.00 e alle 6.00 su Sky Sport Tennis, mentre alle 8.30 la programmazione prosegue su Sky Sport 1. Nel basket, il calendario europeo offre una partita di Eurolega e tre incontri di Eurocup: tra le sfide spicca Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna, in programma alle 18.00, seguita dagli appuntamenti delle 19.00, 19.30 e 20.00. In serata spazio alla UEFA Champions League, con partite alle 18.45 e alle 21.00. Tra gli incontri delle 21 ci sono Inter-Shakhtar Donetsk, in esclusiva su Amazon Prime Video, e Bayern Monaco-Arsenal, trasmessa anche in chiaro su TV8. Le altre gare e le finestre Diretta Gol sono proposte sui canali Sky. Di seguito il dettaglio degli eventi, con orari e emittenti indicati nella programmazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 18.00 Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)
  • 19.00 Eurocup: Derthona Tortona-San Pablo Burgos (Sky Sport Max)
  • 19.30 Eurocup: Bourg En Bresse-Aquila Trento (Sky Sport Mix)
  • 20.00 Eurocup: Napoli Basket-Tofas (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 18.45 UEFA Champions League: Lille-Galatasaray (Sky, Sky Sport Calcio)
  • 18.45 UEFA Champions League: Como-Manchester United (Sky, Sky Sport 1)
  • 18.45 Diretta Gol Champions League: 3a giornata (Sky Sport Arena)
  • 21.00 UEFA Champions League: Inter-Shakhtar Donetsk (Amazon Prime Video)
  • 21.00 UEFA Champions League: Bayern Monaco-Arsenal (TV8, Sky, Sky Sport Calcio)
  • 21.00 UEFA Champions League: Sporting-LASK (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Aston Villa-Viking (Sky, Sky Sport Max)
  • 21.00 UEFA Champions League: Real Betis-Feyenoord (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Real Madrid-Lipsia (Sky, Sky Sport Arena)
  • 21.00 UEFA Champions League: Bruges-Lens (Sky)
  • 21.00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1)

TENNIS

  • 4.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 6.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 8.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
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Salute

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