Champions League in serata, Eurolega ed Eurocup nel basket e tennis ATP e WTA in diretta

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La programmazione sportiva di oggi, mercoledì 21 ottobre, propone appuntamenti di basket, calcio e tennis, con dirette distribuite tra mattina e sera. Si comincia nelle prime ore del giorno con il tennis: i tornei ATP e WTA sono in onda alle 4.00 e alle 6.00 su Sky Sport Tennis, mentre alle 8.30 la programmazione prosegue su Sky Sport 1. Nel basket, il calendario europeo offre una partita di Eurolega e tre incontri di Eurocup: tra le sfide spicca Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna, in programma alle 18.00, seguita dagli appuntamenti delle 19.00, 19.30 e 20.00. In serata spazio alla UEFA Champions League, con partite alle 18.45 e alle 21.00. Tra gli incontri delle 21 ci sono Inter-Shakhtar Donetsk, in esclusiva su Amazon Prime Video, e Bayern Monaco-Arsenal, trasmessa anche in chiaro su TV8. Le altre gare e le finestre Diretta Gol sono proposte sui canali Sky. Di seguito il dettaglio degli eventi, con orari e emittenti indicati nella programmazione.